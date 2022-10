Estableciéndose como una de las series más vistas en Netflix Perú, 'Contigo Capitán' ha subido a la cima de la popularidad en cuestiones de reproducciones. Inspirándose en la batalla legal que sostuvo Paolo Guerrero entre los años 2017/2018, la serie se presenta como una ficción y Pedro Fida, abogado brasileño que sostuvo la defensa del capitán de la Selección Peruana, habla de cómo lo representaron.

Pudiendo estar en cualquier parte del mundo, Pedro Fida responde desde la pantalla de un celular. Charlando sobre la serie sensación de Netflix, ‘Contigo Capitán’, el abogado brasileño que defendió a Paolo Guerrero ante el TAS cuenta su verdad.

Revelando que no se parece en nada al actor que lo representa, pues Pedro Fida tiene el cabello rubio y en la caracterización de ‘Contigo Capitán’ aparece con el pelo negro, sí destaca que el personaje de ficción muestra su misma severidad.

“No me parezco en nada con el actor que me interpreta (físicamente y tampoco su español), pero la determinación y seriedad del personaje con el caso me gustó. Alex (Amato) hizo un buen trabajo. Me gustó mi caracterización”, reflexiona Pedro Fida mientras las letras aparecen en un chat.

Acercando a las personas, las redes sociales se han vuelto un mecanismo de proximidad. Siendo muy empleadas por el Paolo Guerrero de ‘Contigo Capitán’, recordemos que el celular fue un vehículo que aproximó al delantero con la sociedad peruana. Movilizando campañas, conectados con la información e incluso siendo empleado para grabar mensajes del ‘Depredador’ en sus días más oscuros, Pedro Fida recuerda que la serie es una ficción, aunque no del todo.

“Fue interesante recordar todo el caso de forma ficcional en la serie, aunque muchas cosas se parezcan con lo que ha pasado en realidad”, precisa Pedro Fida, quizá dejando la duda de sobre qué cosas sí fueron reales y cuáles no, en base a ‘Contigo Capitán’.

Proyectándola como una serie que se inspira en todo el proceso que vivió Paolo Guerrero cuando dio positivo en benzoilecgonina, bien reza el dicho que la realidad supera a la ficción, y en ese universo de escenarios, Pedro Fida afirma que todo fue más difícil de lo que se ve en ‘Contigo Capitán’.

“Sí, días súper oscuros. Fueron días y semanas muy duras”, responde Pedro Fida a través de un celular, y tenemos la plena seguridad que eso no fue ficción. El sufrimiento, la lucha y la determinación con la que se buscó demostrar la inocencia de Paolo Guerrero sucedió, y seguro que todas esas escenas reales superan cualquier serie de Netflix.