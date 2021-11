La Selección Peruana juega este martes 16 de noviembre frente a Venezuela en Caracas, la ‘blanquirroja’ es favorita en este encuentro donde tratarán de robar los tres puntos de visita para, posiblemente, alcanzar la zona de repechaje en el quinto lugar de la tabla de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El periodista venezolano Fernando Petrocelli analizó el encuentro entre ambas selecciones y disparó hacia algunos jugadores peruanos, entre ellos André Carrillo, Pedro Gallese y Sergio Peña. “Esta evaluación no determina los resultados, y empiezo diciendo que 'Rafa' Romo es mejor arquero que Pedro Gallese, del Orlando City. Viene de una liga más competitiva (Bélgica), es cierto que no tuvo el mejor partido con Ecuador, pero no le quita lo bueno que es. Gallese es un arquero ágil, de buenos reflejos, pero no tiene mucha altura”, agregó el conductor del programa ‘La ruta Vinotinto’.

Sobre la mitad del campo también dio su crítica: “Jefferson Savarino contra la ‘Culebra’ Carrillo, es un duelo parejo. El peruano está en una liga algo extraviado. Reconozco la carrera de André Carrillo, que jugó en Inglaterra, pero ahora está en estas ligas de segundo orden, que para mí perjudican al futbolista, me inclino por Savarino”, dijo el periodista menospreciando al equipo de André Carrillo.

Finalmente el venezolano opinó sobre el ‘Bambino’, ‘Aladino’ y ‘Yoshi’: “Cueva y Yotún son los cerebros de Perú, tiene mil batallas con el equipo, pero lo que hay que resaltar es el momento de Gianluca Lapadula. Derrota a Eric Ramírez, Fernando Aristigueta y lo haría con Salomón Rondón. Viene de anotarle a Bolivia su primer gol en las Eliminatorias, ha sido el más agrande acierto de Gareca”.