Brindando la que quizá sea su última entrevista previo a la primera convocatoria, Juan Reynoso habló una vez más de Raúl Ruidíaz. Consultado casi siempre por el delantero del Seattle Sounders, el técnico de la Selección Peruana destacó sus virtudes.

Comentando en charla con el programa deportivo Al Ángulo, de Movistar Deportes, el estratega peruano, y exfutbolista, Juan Reynoso detalló que el atacante Raúl Ruidíaz es uno de sus predilectos para conformar la delantera de la Selección Peruana.

"A mí me gusta mucho y no es un secreto. Raúl Ruidíaz es de esos delanteros que no lo quieres marcar, porque pareciera que no están en la cancha, que se desconecta, pero de pronto", comentó Juan Reynoso, técnico de la Selección Peruana.

Brindando más detalles de su predilección por Raúl Ruidíaz, el técnico destacó que si bien es bajo, es muy intuitivo: "Curiosamente a Raúl lo ves bajo, pero es muy intuitivo y tiene mucho timing en ir a buscar la pelota. Sin embargo, con seis, ocho o hasta nueve hombres dentro del área, no hay zona que pueda ocupar", dijo.

En esa línea, Juan Reynoso también intentó explicar la razón por la que Raúl Ruidíaz solo ha anotado 4 goles en la Selección Peruana. Comentando que el sistema de juego varias veces no lo ha favorecido, al parecer la solución sería que juegue desde un inicio.

"No lo ha favorecido por momentos la estructura de juego y las pocas o muchas veces que ingresó, el partido ya estaba con los rivales muy atrás. No había tanto espacio para que Raúl juegue entre líneas para que termine definiendo dentro del área", precisó Juan Reynoso en charla con Al Ángulo.