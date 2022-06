Renato Tapia, mediocampista de la Selección Peruana, confesó que le costará mucho sobreponerse no estar presente en Qatar 2022, pero aseguró que dará todo de sí para volver más fuerte. Como se recuerda, la 'Blanquirroja' igualó 0-0 ante Australia en 120', y tras la paridad, el penúltimo cupo a la Copa del Mundo se definió en los penales, donde los 'Canguros' salieron victoriosos por 5-4.

"No hay palabras para describir lo que siento día a día, cada vez que vuelvo a pensar en que no estaremos en el mundial, me dan ganas de llorar y de no pensar en nada. Ese día algo en mi murió, aún sigo buscando qué. Sé que pudimos dar más, creo que todos lo sabemos, pero simplemente no fue nuestro día. Perdí muchas cosas este año por la selección, pero no me arrepiento de ni una sola y volvería a hacerlo por este grupo y por mi país", publicó el jugador del Celta de Vigo mediante su cuenta Instagram.

"Será muy difícil sobreponerme a esta situación, pero lo tengo que hacer por mi bien y por los que me rodean, que tanto apoyo me brindaron durante todo este tiempo. Agradecer a todas las personas que fueron a Qatar, desde chico juré que iba a representar a mi país en el extranjero e inculcar a otras personas a que se sientan orgullosos de ser peruanos, hoy puedo decir que pude ayudar a que eso pase", agregó el jugador peruano de 26 años.

"Ser peruano no tiene precio, ser peruano es ser distinto, ser peruano es que a pesar de todas las circunstancias siempre estamos juntos, unidos. Juro que volveremos, sé que volveremos...", finalizó Renato Tapia en su sentido mensaje en sus redes sociales.

Luego de la eliminación de Perú en el repechaje frente a Australia, Luis Advíncula anunció por medio de sus redes sociales su retiro de la Selección Peruana. Sin embargo, minutos después, borró la publicación en la citada red social. Esto indicaría que dicho mensaje en su cuenta de Twitter la habría tomado en 'caliente', por lo que ya más sereno habría declinado a esa decisión.

La Selección Peruana perdió por penales (5-4) ante Australia en el repechaje y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Ahora, el equipo nacional deberá pasar la página y centrarse en lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Por el momento, la continuidad del ‘Tigre’ es aún incierta, pero no existen dudas que en el plantel se encuentran muy gustosos con su trabajo y esperan seguir cosechando éxitos junto al DT argentino.