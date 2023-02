El ex DT de Perú tuvo un comentario contundente en relación al defensor.

Ricardo Gareca lanzó fuerte comentario sobre algo que no le gustaba de Carlos Zambrano

Ricardo Gareca fue uno de los invitados de ''Equipo F', programa deportivo de ESPN. El ex entrenador de la Selección Peruana conversó sobre diversos temas que acontecen al fútbol nacional y a su pasado como estratega de la Blanquirroja.

En las pláticas, el argentino habló sobre lo que significó el paso de Carlos Zambrano en Boca Juniors. Bajo esa premisa, el 'Tigre' señaló las cualidades que todo futbolista que forme parte de 'Xeneize' debe tener para poder estar en el club.

"Jugar en Boca se requiere de una inteligencia. El jugador de Boca, aparte de condiciones tiene que ser inteligente porque no está en cualquier lugar. A veces más que las condiciones futbolísticas es la inteligencia. Se necesita tomar decisiones dentro del campo. El jugador de Boca debe evitar que se lo expulse", dijo en ESPN.

En consecuencia, el ex técnico de Perú confesó que considera a Carlos Zambrano como un jugador inteligente; no obstante, reveló que su temperamento es algo que no le gusta, incluso indicó que varias veces habló con él sobre este tema cuando lo dirigió en la Bicolor.

"Si de pronto entra en un conflicto, debe saber en qué momento parar. Futbolísticamente debe tener una personalidad importante. Para ser jugador de ese nivel, tiene que tener una determinada inteligencia para ser jugador de Boca. Zambrano la tiene, no es que no la tenga, este es un tema que yo he hablado con él cuando era técnico de la selección peruana".

Finalmente, cerró la nota mencionando que él le ha pedido que controle sus revoluciones: "Le he remarcado eso, porque él es muy temperamental. Toda la vida ha sido temperamental pero cuando había que frenar, había que frenar", concluyó.