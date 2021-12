Ricardo Gareca confesó que fue tentado por Boca Juniors para que pueda asumir la dirección técnica del conjunto ‘Xeneize’ cuando el estratega Gustavo Alfaro fue destituido de su puesto. El ‘Tigre’ descartó inmediatamente la propuesta por el cuadro argentino, ya que cuenta con un contrato con la Selección Peruana, algo que el técnico respeta mucho.

“Tuve un acercamiento en Boca cuando se fue Gustavo Alfaro, pero se cortó automáticamente cuando le manifesté a la persona que había hablado conmigo que yo iba a respetar el contrato (con Perú). Entonces no hubo posibilidad de diálogo”, comentó Ricardo Gareca en una entrevista de un programa de TyC Sports.

“No estoy de acuerdo con la frase de que ‘el tren pasa solo una vez’. La considero más como asociada al oportunismo. Tiene que haber confianza, fe y optimismo con uno mismo de que si no se dio esa vez, puede haber otra chance. Es un modo en el cual me siento cómodo. Me gusta estar enfocado en los buenos y malos momentos y que no me condicione ninguna oferta de otro equipo”, agregó el actual técnico de la Selección Peruana.

Ricardo Gareca siempre ha sido claro y lo ha repetido en muchas ocasiones, que él siempre cumple los contratos estipulados, ya es otro tema si le rescinden lo firmado. El ‘Tigre’ tiene muy claras las cosas y además si llegase a clasificar, por segunda vez, con la Selección Peruana al Mundial de Qatar 2022, su compromiso se extendería hasta finalizar el certamen.