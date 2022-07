Todo lo dicho anteriormente por Ricardo Gareca en su última conferencia de prensa, donde se despidió de la Selección Peruana, parece que caló sumamente hondo en la VIDENA. El presidente de la 'FPF', Agustín Lozano, tuvo palabras de dolor, según se pudo notar, en una entrevista con 'América Deportes - Canal N'.

Ahí el directivo principal de la Federación Peruana de Fútbol, contestó primero con formas muy hidalgas, confirmando que tenía una importante relación con 'El Tigre', antes de su partida: "Yo solamente tengo palabras de gratitud y agradecimiento para él (Ricardo Gareca) como para todo su comando técnico".

Sobre si le molestó las palabras de Ricardo Gareca hace poco, mientras conversaba con los medios de comunicación, esto fue lo que señaló: "No te puedo negar tampoco, no te puedo decir que no me dolió, pero lamentablemente las cosas se dieron así. Soy un ser humano como cualquiera que le puede doler, pero tampoco para molestarme o amargarme".

Por eso, de forma amable y respetuosa, una vez más destacó todo lo hecho por la gestión del ahora ex entrenador de la Selección Peruana: "No tengo absolutamente nada que decir sobre el periodo que me tocó con él al frente". Con el pasar de los días aparecerán más detalles de este avance.

Sobre la negociación para contratar al nuevo entrenador para 'La Blanquirroja' no comentó nada aún en esta nota periodística. Los nombres de Marcelo Bielsa, Hernán Crespo, y algún otro extranjero, están en la palestra junto a Juan Máximo Reynoso. Serán horas claves para conocer la respuesta definitiva.