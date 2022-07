'Aladino' sorprendió a medio mundo hace poco, después de ser protagonista de una noticia que trascendió todos los ámbitos locales. Porque Christian Cueva había renunciado a la Selección Peruana, según la información presentada por el programa 'Pitazo Final' en 'Radio Ovación'. Donde señalaban todo lo anterior, desatacando la locura.

Porque ante la inoperancia en el trabajo de renovación del contrato de Ricardo Gareca. Estaba desarrollándose, en teoría, una posible 'no continuidad' del volante creativo del Al-Fateh en VIDENA, por un supuesto malestar del jugador para con la directiva de la Federación Peruana de Fútbol. Hasta este momento nada corroborado.

Porque apareció André Carrillo, una persona muy cercana al entorno personal del ex Rayo Vallecano, para desmentir esto de manera tajante. En una conversación con el periodista Eddie Fleischman, donde explicó sus sensaciones inmediatas al enterarse de estos dichos publicados por el medio de comunicación mencionado anteriormente.

Esto fue lo que reflexionó 'La Culebra', luego de plantearle el tema de la renuncia de Christian Cueva a la Selección Peruana: "Sin hablar con Cueva, puedo casi confirmar que ES FALSO (su retiro). El país está delante de cualquier DT o jugador. Quiero continuar y estoy seguro de que todos lo harán. La vida sigue. Hay técnicos que me han amado el doble que Gareca y he tenido que seguir".

Hasta el momento el propio jugador no habló al respecto de este evento. Otros periodistas le dieron valor a la noticia inicial, y dijeron que no era el único que estaba dentro del grupo que buscaba no jugar más en 'La Blanquirroja'. Sin nada oficial, todo se mantiene en una nube de especulación. Los próximos días serán claves.