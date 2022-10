Cuando un proyecto nuevo está dando sus frutos, presentando los primeros pasos, es importante ver a todos dentro de su función. Por ese motivo, la ausencia casi confirmada de André Carrillo en los partidos amistosos contra Paraguay y Bolivia, de la siguiente FECHA FIFA, sorprende bastante. Acá te contaremos todos los detalles al respecto, de esta situación algo complicada.

'La Culebra' está en su club ahora mismo, desde Arabia Saudita no se conoce mucho de su día a día, pero sí los resultados positivos que está generando, junto al respeto que se ganó en el equipo por su talento y excelente rendimiento todas las semanas. El futbolista formado por Alianza Lima, al parecer, no podrá vestir la camiseta 'Blanquirroja' en lo que resta de la temporada 2022.

Este dato lo presenta 'Latina Deportes' en su versión web, donde cuentan los motivos de la ausencia posible del talentoso delantero. Lo cierto es que la razón principal se entiende, pero no necesariamente se debe compartir. Igual hay que tomarlo con pinzas, como seguramente lo está haciendo Juan Reynoso y todo su comando técnico. Esto podría cambiar con el paso de las horas, pero en principio revelamos la novedad.

Mediante su página web, el popular canal 2, presentó un informe donde el protagonista es el ex Benfica y Sporting de Lisboa: "Según pudo conocer Latina Deportes, André Carrillo tiene vacaciones programadas por su equipo (Al-Hilal), motivo por el cual no están dispuestos a cederlo. Si bien los clubes de fútbol están obligados a otorgar a sus jugadores en esta fecha FIFA, esto solo aplica a las selecciones que disputarán el próximo Mundial Qatar 2022. Algo que no cayó muy bien dentro de Videna".

En otras palabras, es una sorpresa tanto para 'el equipo de todos', como para el propio profesional. André Carrillo, según entendemos, no estaba del todo al tanto: "Pese a la negativa del club, la Federación Peruana de Fútbol se encuentra negociando este percance con Al-Hilal. Esto con el objetivo de contar con André Carrillo de cara a los encuentros ante Paraguay y Bolivia en el mes de noviembre. Pese a ello, el panorama no parece ser optimista".