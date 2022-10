Juan Reynoso explicó por qué todavía no visita él los entrenamientos de Alianza Lima

Brindando una conferencia de prensa luego de anunciar la más reciente lista de convocados a la Selección Peruana, Juan Reynoso respondió las preguntas de los periodistas. Siendo claro en la información, el técnico comentó por qué está pendiente todavía la visita a los entrenamientos de Alianza Lima.

“Hemos hablado, hemos intentado ir, pero ese tema no aplica que lo mencione en este momento. Seguro terminado la conferencia trascenderá lo que ha pasado, pero hoy estamos hablando de los jugadores convocados”, comentó Juan Reynoso, técnico de la Selección Peruana.

Siguiendo con su alocución, Juan Reynoso también reveló que su intención fue ir a ver personalmente el entrenamiento de Alianza Lima, pero que no pudo realizarse. Además, sostuvo que parte del cuerpo técnico sí ha podido presenciar las prácticas.

“La intención del cuerpo técnico siempre fue ir a visitarlos presencialmente, ver entrenamientos. Ya fue el grueso del cuerpo técnico a ver un partido en Matute, lo hemos visto de visita también en Huancayo”, comentó Juan Reynoso.

Cerrando con su idea, Juan Reynoso toma el tema como parte del "folclore" y destacó que hoy conversa sobre eso no suma: "A esta edad lo quiero tomar como parte del folclore, pero me interesa más hablar de los convocados y de la fecha en sí que temas que realmente no suman”.