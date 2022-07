Todavía duele. El 13 de junio la selección peruana se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022, luego de perder el repechaje ante Australia en penales, partido que en el país es muy difícil de olvidar.

Uno de los que sigue triste por el resultado de dicho compromiso es el periodista Pedro García, quien recordó el compromiso porque criticó a André Carrillo, debido a que el puntero se muestra feliz de la vida en sus redes sociales.

El comentarista en Movistar Deportes dijo que el atacante es poco empático, debido a que los hinchas quedaron muy dolidos por no poder ver a su equipo en una segunda Copa del Mundo consecutiva.

"Me parece poco empático colgar fotos en estado de felicidad extrema. De hecho, me hizo ruido que, ante el título que ganó con justicia Carrillo, salga ‘tonero’ y bailando en el vestuario por un torneo que todos los años gana. Me hace ruido el hecho de la poca empatía ante la eliminación. A mí me pone mal", comentó.

"El público también sufre, la pasa mal. Me parece poco empático colgar una foto en la playa festejando, cuando la gente no está contenta. El punto no es que vaya a la playa. Le festejo que vaya a la playa, su gran contrato y su vida árabe, pero no me la muestres hoy día que estamos todos tristes. No es un buen momento para nadie", agregó.

André Carrillo quizá perdió la opción de jugar su último Mundial, porque en 2026 ya tendrá 35 años y es complicado, aunque no imposible, que pueda estar en un alto nivel para seguir defendiendo a la selección.