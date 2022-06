Sergio Markarián: "Me pareció que los propios jugadores estaban muy confiados"

La Selección Peruana no pudo conseguir su tan ansiado cupo al Mundial Qatar 2022 tras caer en tanda de penales (5-4) ante Australia en el repechaje. En ese sentido, durante los últimos días varios referentes del ámbito futbolístico, se han referido a la "sorpresiva" eliminación de Perú, esta vez fue el turno del extécnico de la 'blanquirroja', Sergio Markarían, quien no fue ajeno al tema.

"En lo previo veía un entusiasmo muy marcado en la afición deportiva, en los medios periodísticos, en los propios jugadores, me pareció que estaban muy confiados y se hablaba de una eventual supremacía peruana. Yo no conozco mucho el poderío de Australia, pero me pareció bueno que hubiese confianza. Hoy de alguna manera los comentarios son negativos en el sentido de que se había subestimado o se había pensado que Australia era menos de lo que fue. Eso dolió mucho”, declaró el 'Mago' en una nota para '970 Universal' de Uruguay.

Luego el uruguayo aseguró que esta 'camada' de jugadores es la mejor que ha tenido el Perú en muchos años. "Es la mejor generación del fútbol peruano en muchas décadas. Por lo menos es la mejor en las últimas dos o tres décadas”. Además, se refirió a 'Bolt'. "Personalmente, me conmovió lo de Advíncula. Siendo un baluarte y jugador importante en el equipo. Quizás uno de los mejores laterales derechos de Sudamérica, tuvo la desgracia de fallar y hacerse responsable. Son cosas del fútbol".

La Selección Peruana perdió por penales (5-4) ante Australia en el repechaje y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Ahora, el equipo nacional deberá pasar la página y centrarse en lo que serán las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Por el momento, la continuidad del ‘Tigre’ es incierta, pero este jueves podremos conocer más sobre este tema y el futuro de la 'Blanquirroja.