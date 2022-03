La Selección Peruana enfrenta a Uruguay el jueves 24 de marzo en el estadio Centenario de Montevideo en el penúltimo partido de las Eliminatorias Sudamericanas. Los dirigidos por Ricardo Gareca, en este encuentro, tendrán la posibilidad de acercarse más a la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, pero se toparán con un equipo ‘charrúa’ que se encuentra casi la misma situación que la ‘blanquirroja’.

El panelista del programa Al Ángulo de Movistar Deportes habló sobre lo que podría suceder en el encuentro frente a los ‘charrúas’ en este encuentro: “Creo que Perú va a tener la obligación, en principio, de resistirlo, de acomodarse a los primeros minutos, de no cometer errores”, sostuvo José Chávarri refiriéndose a la ‘bicolor’.

Siguiendo con las palabras del panelista del programa de Movistar Deportes, habló sobre lo que no sería idóneo hacer en el partido para Perú: “A mí me parecería un tanto arriesgado si Perú de visita frente a Uruguay sale a proponer, si yo veo a Perú que sale, de alguna manera, me voy a sentir orgulloso de que el equipo peruano salga a plantarle cara a Uruguay, pero personalmente creo que sería un poco demasiado atrevido, a un equipo que ha demostrado que está cambiando un poco su juego, que ya no es ese del maestro Tabárez y entonces en ese sentido Perú tiene que cuidar mucho la retaguardia”, agregó José Chávarri.

Si bien ganarle a Uruguay en el Centenario de Montevideo sería una hazaña más cumplida para los dirigidos por Ricardo Gareca, nada es imposible, tenemos que recordar que este grupo ya logró derrotar en dos oportunidades a Ecuador en la altura de Quito, saca un empate en la Bombonera frente a Argentina y golear a Paraguay en el Estadio Defensoras del Chaco, cosas que parecían imposibles en su momento pero se llegaron a dar.