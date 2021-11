Este martes sin duda es especial. Después de un nuevo, emotivo y esperanzador 15 de noviembre, la Selección Peruana puede meterse en puestos de clasificación y soñar con volver a ir a una Copa del Mundo. Para eso, antes que nada, deberá ganarle en condición de visitante a la siempre difícil Selección Venezolana.

El partido contra Bolivia ya fue. Hay que pasar la página de lo que fue el mejor primer tiempo de Perú en años. Ahora, hay que centrarse en la Vinotinto. Para este duelo, Gareca tiene dificultades: no podrá contar con quien venía siendo su mejor defensor, Alexander Callens. Felizmente, también hay importantes novedades, como el regreso de Yoshimar Yotún a la convocatoria y al titularato.

Por el lado de los locales, no vienen en su mejor momento. No solo están últimos en la tabla, sino que no podrán contar con dos de sus mejores jugadores. Su goleador histórico Salomón Rondón y Yeferson Soteldo, la figura del equipo, son bajas.

Igual, no por esto Perú la tendrá fácil. Los datos no son prometedores. Ellos, en sus últimos 5 partidos en condición de local, solo han perdido contra Brasil y Argentina. La historia, por otro lado, también les favorece. La última vez que la Bicolor venció en eliminatorias en tierra llanera fue en el siglo pasado, el 20 de agosto de 1997 para ser exactos. Encima, Ricardo Gareca viene con su peor racha de visitante desde que está en Perú: hace tres encuentros que no suma, ni anota.

A pesar de todo esto, hay esperanza en el país. De hecho, toda la fe se concentra en este partido. De ganar, la Blanquiroja podría llegar hasta el cuarto puesto, si se dan otros resultados, y depender de sí misma para cumplir el sueño de ir a Qatar. Igual, es aún prematuro pensar en eso. No sumar de a tres, por otro lado, sería casi eliminatorio. No queremos ni imaginarlo. La cabeza tiene que estar enfocada en mantener la humildad y la confianza, pasar la página del último partido, olvidar la historia y salir con todo ¡Sí se puede!