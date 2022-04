El pasado viernes 1 de abril, se realizó el sorteo del Mundial Qatar 2022 donde se dio a conocer el posible grupo que integraría la Selección Peruana. Para llegar a la mayor fiesta del fútbol, antes debemos de ganar el repechaje donde la ‘Bicolor’ enfrentará a Emiratos Árabes Unidos o Australia, ambas escuadras jugarían el 7 de junio para definir el representante de Asia.

La Selección Peruana recién jugaría el 13 de junio frente al representante del continente asiático, el encuentro se llevará a cabo en Doha – Qatar. Cabe resaltar que Ricardo Gareca y su comando técnico, no tendrían claro quién será el rival hasta 6 días antes de enfrentar el repechaje, que de ganarlo la ‘Blanquirroja’ regresaría a una Copa del Mundo de la mano del ‘Tigre’.

En el sorteo del Mundial Qatar 2022 se dio algo muy particular, pues de ganar el repechaje la Selección Peruana se ubicaría en el grupo D donde se encuentran Francia, Dinamarca y Túnez. Sí, dos de ellos rivales ya conocidos a los cuales enfrentamos en la fase de grupos en Rusia 2018 donde lamentablemente caímos derrotados frente a ambas escuadras en ese momento.

Algunos grupos aún no se han completado en los grupos que disputarán el Mundial Qatar 2022, pues faltarían tres representantes de sus federaciones que disputarán sus respectivos repechajes, de los cuales uno de ellos sería nuestra Selección Peruana. Sin embargo, las fechas horas y estadios ya estarían programados de cara a lo que serán los encuentros por la Copa del Mundo.

Probable cronograma de Perú en Qatar 2022

Fecha 1: martes 22 de noviembre - Francia vs. Perú o Emiratos Árabes Unidos vs Australia - 2:00 PM - Al Janoub Stadium.

Fecha 2: sábado 26 de noviembre - Emiratos Árabes Unidos vs Australia o Perú vs. Túnez - 5:00 AM (hora peruana) - Al Janoub Stadium.

Fecha 3: miércoles 3 de noviembre: Emiratos Árabes Unidos vs Australia o Perú vs. Dinamarca - 10:00 pm (hora peruana) , Al Janoub Stadium.