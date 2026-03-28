¿Aceptará? En Sporting Cristal decidieron ofrecerle el cargo de entrenador a Julio César Uribe

Siguen las novedades en Sporting Cristal ahora que no tienen entrenador. Luego de la salida de Paulo Autuori hace algunos días, se habían manejado algunos candidatos muy importantes y que por el momento no se formalizaron como propuestas concretas. El nombre que sí surge como posibilidad latente es el de un histórico como Julio César Uribe.

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Fuente: Sporting Cristal.

El actual Director General de Fútbol de Sporting Cristal tendría que dejar su cargo para tomar las riendas del primer equipo. De acuerdo a una reciente información del periodista Julio Peña, resulta que en la interna de la institución tomaron la decisión de ofrecerle el puesto de entrenador al popular ‘Diamante’, a la espera de una respuesta al respecto.

“Luego de una reunión, le van a ofrecer el cargo a Julio César Uribe. Están esperando que regrese de su viaje de vacaciones, tengo entendido, y que una de las decisiones ha sido esta. De ahí a que pueda aceptar o no, veremos. El único nombre que salió, según lo que me dicen, es ofrecerle la posibilidad a él”; reveló el periodista en el programa ‘Fútbol Satélite‘.

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Lo de Joel Raffo y Carlos “Chalaquita” Gonzales es increíble: viven del club mientras el club vive en escasez. Que Uribe, siendo director deportivo, pase a ser técnico sería lo último que le puede pasar a Sporting Cristal. Desorden institucional total. pic.twitter.com/QqCI8REvBD — El Portal Celeste S.A.C. (@elportalceleste) March 27, 2026

Otro de los aspectos que se comentó en dicho espacio es que Julio César Uribe nunca fue director técnico de Sporting Cristal y, de alguna u otra manera, es un escenario que la institución se lo debe gracias a la idolatría que generó con su juego en épocas anteriores de futbolista. A falta de una confirmación de por medio, este sería el panorama en La Florida.

Pablo Peirano y Julio Vaccari también suenan con fuerza en Sporting Cristal

Así como el nombre de Julio César Uribe es tendencia desde hace algunas horas como el candidato principal para tomar el mando de Sporting Cristal, otros protagonistas también han sonado con fuerza. Primero se habló de Julio Vaccari, de acuerdo al periodista José Varela, ya que había sido ofrecido y se estarían realizando evaluaciones al respecto en la directiva rimense.

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¿LLEGARÁ AL RÍMAC? 🤔 @theatharis reveló el nombre de un director técnico que suena en Sporting Cristal tras la salida de Paulo Autuori.



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Por otro lado, Pablo Peirano fue parte de los sondeos y el comunicador Gustavo Peralta detalló que se encontraba en lista de Sporting Cristal. Aún no se conoce exactamente de propuestas concretas, así que los siguientes días serán claves para conocer la decisión final de los directivos ahora que se viene la reanudación de la Liga 1 y el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El director técnico uruguayo Pablo Peirano está en carpeta para dirigir a Sporting Cristal pero aún no se avanzó en negociaciones. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) March 27, 2026

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