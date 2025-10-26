La derrota de Sporting Cristal 0-1 ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo marcó el fin de una racha invicta de tres años en su casa, generando preocupación por sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Tras el partido, las declaraciones del joven portero Diego Enríquez destacaron por su contundencia y autocrítica.

Diego Enríquez encontró a los responsables

Enríquez, una de las jóvenes figuras del club, asumió la responsabilidad del mal resultado sin buscar excusas. “Son malos resultados, creo que los únicos responsables somos los jugadores, los que estamos dentro del campo y tenemos que tomar las mejores decisiones”, afirmó, señalando directamente a los futbolistas como los principales causantes de la situación.

Diego Enriquez atajando con Sporting Cristal en la Copa CONMEBOL Libertadores 2025. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Esta declaración es un claro llamado de atención y demuestra el liderazgo de Enríquez. Al centrar la culpa en el terreno de juego, el arquero busca aliviar la presión sobre otras áreas del club y enfocarse en el rendimiento deportivo, que ha sido irregular en las últimas semanas. La derrota, sellada por un gol de Pablo Bueno y un penal fallado, puso en evidencia las deficiencias del equipo.

Sporting Cristal tiene una misión ahora

“Esto es en equipo y tenemos que sacar esto adelante”, añadió Enríquez, enfatizando la importancia de la cohesión grupal. Sus palabras buscan unir al vestuario y recordar que la solución radica en una mejora individual y colectiva en la toma de decisiones cruciales durante los 90 minutos de juego.

El impacto de estas declaraciones es significativo, ya que ocurren en un momento crítico para Sporting Cristal, que perdió su récord de imbatibilidad en el Gallardo. La afición y la prensa interpretan el mensaje de Enríquez como un acto de madurez, pero también como una señal de la profunda frustración dentro del plantel por no cumplir las expectativas de los hinchas.

Diego Enríquez quiere cerrar bien el año

De cara a las últimas jornadas del campeonato, las palabras de Diego Enríquez se convierten en la guía inmediata para Sporting Cristal. La exigencia es clara: los jugadores deben asumir su rol, corregir los errores en el campo y transformar la autocrítica en resultados que les permitan asegurar un cupo en un torneo internacional para la próxima temporada.