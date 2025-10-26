“Merece resolución de contrato” e “Irresponsable”: así es cómo los hinchas de Sporting Cristal destruyen a una de sus figuras

El Estadio Alberto Gallardo sufrió un verdadero baldazo de agua congelada el día de hoy a manos de Los Chankas. Sporting Cristal perdió en condición de local y ahora se complican más que nunca en el objetivo de quedar como Perú 2 de cara a la competencia internacional del próximo año, peor aún al haber tenido la oportunidad de igualar el partido cuando todavía quedaban minutos para luego pensar en una remontaba que hubiese cambiado un poco el ánimo.

Así es. Martín Távara tuvo en sus pies la chance de igualar el partido a los 82 minutos de juego cuando se paró en el punto penal para tratar de vencer la portería de Hairo Camacho. Es muy probable que todos los hinchas rimenses esperaban un remate potente para asegurar el gol y pensar en que el triunfo era posible, pero esto no sucedió. El volante picó el balón y falló, con lo cual las tribunas empezaron a incendiarse aún más y la visita celebraba a más no poder.

A raíz de esta situación y del resultado negativo conseguido en horas de la mañana frente a Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo, los aficionados de Sporting Cristal tienen varios mensajes para un Martín Távara que no se salva de las críticas. Quizá siendo uno de los mejores del equipo por rendimiento y productividad durante esta temporada irregular de los celestes, ahora el canterano incluso podría terminar yéndose si es que del hincha dependiera.

¿Qué dicen los hinchas de Sporting Cristal sobre el penal errado de Martín Távara ante Los Chankas?

“Ese penal errado creo que se merece una resolución de su contrato para Martín Távara” y “Lo de Martín Távara sobrepasa lo irresponsable. Paulo Autuori no lo puede creer. ¿Lo borrará Autuori a Távara por picarla estando perdiendo? ¿O sacarán a Autuori y se repite lo de Enderson Moreira por proteger a Távara? Que tarde para Sporting Cristal”; son de los comentarios más importantes de los hinchas rimenses respecto al increíble fallo que tuvo el volante ante Los Chankas.

Fuente: ‘X’

Fuente: ‘X’

Quizá algunos podrían mencionar que sí anotaba el penal estaríamos hablando de un golazo y de la frialdad de Martín Távara para picar el balón en un momento tan crucial del partido cuando Sporting Cristal iba perdiendo a falta de pocos minutos para que termine el partido, pero no fue así. Ahora los aficionados celestes no perdonan la irresponsabilidad del zurdo ni mucho menos la falta de consciencia para ejecutar una acción cuando no era el momento de hacerlo.

¿Cuál será el futuro de Sporting Cristal?

De acuerdo a una reciente información del periodista y analista deportivo Alfredo Canchanya, se ha podido conocer que vendrían algunos cambios muy importantes en la interna de Sporting Cristal. En principio, Paulo Autuori no continuaría como entrenador de cara a la temporada 2026, mientras que la directiva presidida por Joel Raffo estaría buscando y analizando opciones para reemplazarlo. Todavía no hay nada confirmado al respecto y habría que esperar cómo terminan los rimenses la presente competencia del Torneo Clausura 2025.

Fuente: @alfredcanchanya

