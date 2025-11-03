Diego Rebagliati adelanta enorme purga en Sporting Cristal para el 2026: “Saldría entre 14 y 15 jugadores”

Sporting Cristal viene en un proceso bastante complicado en cuanto a la conformación de su plantel. No están encontrando los resultados, siguen sin pelear el torneo nacional y por ello todo indica que se vienen cambios radicales. Desde la llegada de Paulo Autuori se habla de una importante purga en el equipo, pues parece que para el 2026 se hará realidad.

Este año el conjunto ‘celeste’ no logró convertirse en una pesadilla para sus rivales. Dejaron muchos puntos importantes en el camino y hoy no tienen asegurado su pase a la Copa Libertadores 2026. Por esa razón, la decisión habría sido extrema y se prepara una gran cantidad de bajas en la conformación del plantel para la siguiente campaña.

Jugadores entrenando de Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

Se viene la real purga en Sporting Cristal

El periodista Diego Rebagliati habló sobre el futuro de Sporting Cristal. Todo indica que la permanencia de Paulo Autuori no está en discusión. Se va a quedar en el Rímac y esto lo que hará es que se de un cambio radical del equipo. Lo que significa que se vendrán salidas inesperadas del plantel.

“A mí lo que me dijeron este fin de semana es que Autuori tiene contrato, se va a quedar, y que habrá un cambio radical”, comenzó diciendo Rebagliati en el programa DyT.

En este caso, también habló de la purga, la cual tendría una gran cantidad de bajas. La mayoría serían futbolistas que se les termina el contrato, no serán renovados y por esa razón se amplía mucho más la cantidad de bajas que se presentarán para el año 2026.

“Me hablaron que saldría entre 14 y 15 jugadores; pero ahí tienes que incluir a muchos chicos que están a préstamo y que no están actualmente en el plantel…En muchos casos no es que los sacan, sino que simplemente no les renuevan el contrato. Pero va a cambiar mucho el plantel”, explicó.

¿Qué jugadores terminan contrato para el 2026 en Sporting Cristal?

Si podemos revisar en la página de Transfermarkt, se puede ver que hay un total de 11 jugadores que terminan contrato a final de este año. Por lo que posiblemente varios de estos futbolistas no sean renovados y se puedan marchar de forma libre. Habrá que contemplar si en esta actividad participa de lleno Paulo Autuori o si el trabajo termina siendo solo de Gustavo Zevallos.

Jugadores que acaban contrato con Sporting Cristal:

Írven Ávila

Alejandro Duarte

Leandro Sosa

Nicolás Pasquini

Martín Távara

Fernando Pacheco

Rafael Lutiger

Jhilmar Lora

Diego Otoya

Axel Cabellos

Fabrizio Lora

