El ambicioso proyecto que planea Sporting Cristal para optimizar sus participaciones en Liga 1 y Copa Libertadores

Además de los cuestionamientos futbolísticos que genera Sporting Cristal durante los últimos años, en donde por cierto no saben lo que es campeonar desde la temporada 2020, el tema del recinto propio es un factor que ilusiona al hincha. Si bien por ahora es un sueño muy complicado, ya se confirmó que sí se darán mejoras muy importantes en el Estadio Alberto Gallardo.

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Fuente: Sporting Cristal.

A raíz de que Sporting Cristal está muy complicado de encontrar plazas para competir de local en la Copa Libertadores 2026, desde el área comercial de la institución acaban de confirmar que tienen proyectado un plan para que el Estadio Alberto Gallardo cuente con luz y a la vez cumpla con las medidas necesarias que exige Conmebol para albergar un torneo internacional.

“Desde el inicio de año hemos iniciado el plan de adecuación del Alberto Gallardo. Vamos a desarrollar los requisitos que exige Conmebol para encuentros internacionales, así como para los partidos nocturnos del torneo local. Es un trabajo conjunto que involucra a entidades locales. Ya hemos avanzado en varios aspectos, pero es clave contar con las autorizaciones necesarias para que este proyecto se concrete“; declaró Óscar Moral, gerente Comercial y de Marketing de Sporting Cristal, en charla con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘.

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En esta misma línea, la información asegura con toda firmeza que estamos frente a uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del club rimense. “Sería la inversión más grande que habría realizado Sporting Cristal. Queremos que el estadio esté en condiciones de albergar torneos Conmebol y brindar mejores facilidades al hincha, tanto en partidos de día como de noche”.

Fuente: Sporting Cristal.

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¿En qué estadio jugará Sporting Cristal la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal consiguió una clasificación muy importante a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de avanzar dos llaves previas. Si bien desde Conmebol anunciaron que el Estadio Nacional iba a ser la casa de los rimenses en esta edición, luego de algunas gestiones se pudo confirmar que el debut finalmente frente a Cerro Porteño será en el Estadio Alejandro Villanueva.

🚨¡LO ÚLTIMO! 🏟️🔵⚪️ Sporting Cristal jugará de local en Matute la fase de grupos de la Copa Libertadores.



👁️ CONMEBOL dio el anuncio oficial mediante un comunicado. Es decir, el club celeste debutará ante Cerro Porteño en el 🏟️ Estadio Alejandro Villanueva. pic.twitter.com/wMmlwYlh0K — Con Calle y Cancha (@concalleycancha) March 30, 2026

Y es que por ahora el Estadio Nacional no está en condiciones de recibir un partido de fútbol ni ningún otro deporte en realidad. El campo de juego está hecho un verdadero desastre y por ello es que Sporting Cristal optó por llegar a un acuerdo con Alianza Lima para alquilar Matute. Toda esta situación engorrosa quedará de lado cuando en un futuro cercano el Estadio Alberto Gallardo esté totalmente operativo para albergar una Copa Libertadores.

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