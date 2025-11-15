¿Y Felipe Vizeu? La llamativa decisión de Sporting Cristal sobre un nuevo delantero brasileño: “Visto bueno de Autuori”

Todo parece indicar que en la interna de Sporting Cristal ya vienen trabajando en lo que será la siguiente temporada 2026. Si bien todavía tienen un objetivo por delante, el cual es clasificar directamente a la fase de grupos en la próxima edición de la Copa Libertadores, en el tema de refuerzos hay una posición que viene sonando con fuerza y que podría complicar el futuro de Felipe Vizeu.

Como bien sabemos, Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal a mediados de la presente temporada 2025 y algunas lesiones de por medio lo han venido apartando de sus mejores versiones o en todo de la regularidad que necesitaba para darle la categoría ofensiva que realmente necesitaba el equipo. Bueno, ahora desde la directiva tendrían pensado sumar a otro delantero brasileño.

Sin ánimos de dejar de lado la continuidad de un Felipe Vizeu que tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del año 2026, recientemente se ha podido revelar la información de que Paulo Autuori estaría dando el visto bueno para el fichaje de un goleador brasileño y así darle un salto de calidad a la plantilla. Eso sí, llegaría al Rímac para competir por un lugar en la alineación titular.

¿Quién es el delantero brasileño que busca Sporting Cristal para el 2026?

“Paulo Autuori ve con buenos ojos que la directiva pueda reforzarse con un ‘9’ del mercado brasileño y con ello luchar por el puesto con el atacante Felipe Vizeu e Írven Ávila, quien posiblemente renueve contrato con el conjunto cervecero para la próxima temporada”; fue la información que compartió el diario local ‘Líbero‘ a través de sus plataformas digitales, aunque hay un detalle importante.

Siguiendo en esta misma línea del dato, lo más curioso es que no se ha podido revelar el nombre del goleador que estaría en carpeta de Sporting Cristal. Lo único que sí se sabría son las condiciones que se requieren. “Se apunta a un futbolista que tenga olfato goleador, presencia en el área y gran capacidad para definir. Los bajopontinos buscan tener más variantes de jerarquía en ofensiva”.

Los números de Felipe Vizeu desde que llegó a Sporting Cristal en este 2025

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal en el mes de agosto de este año 2025 y hasta el momento ha completado un total de 7 partidos durante el Torneo Clausura 2025, en donde ha anotado 2 goles y ha sumado 417 minutos de competencia. Todavía quedan algunos partidos para que termine el campeonato como tal, aunque desde ahora mismo la directiva ya piensa en una competencia en la posición del centro delantero pensando en el futuro cercano.

