El tremendo esfuerzo que hizo Felipe Vizeu para ser nuevo futbolista de Sporting Cristal: resigna mucho

La noticia sobre la inminente llegada de Felipe Vizeu a Sporting Cristal ha generado un gran revuelo en el ámbito futbolístico, confirmando un movimiento que promete ser significativo para el club peruano. El periodista brasileño Nelson Torres ha sido una de las voces principales en la revelación de los detalles de esta transferencia, brindando claridad sobre la situación contractual del delantero con su actual equipo, Remo. Según Torres, Vizeu ya no participará en los entrenamientos del club brasileño, lo que subraya la inmediatez de su partida hacia Sporting Cristal.

Sporting Cristal gana mucho con Felipe Vizeu

El acuerdo de rescisión entre Vizeu y Remo ha sido un punto crucial en esta negociación. Se ha estipulado que Remo pagará los días trabajados y una indemnización por despido, liberando así al jugador de manera definitiva. Un aspecto notable de este acuerdo es que el propio atleta ha renunciado a ciertas obligaciones financieras que le correspondían, lo que evidencia su determinación por concretar esta transferencia.

Este gesto sugiere que Vizeu está haciendo un esfuerzo considerable para desvincularse rápidamente de Remo y unirse a Sporting Cristal, lo que resalta su interés en probar suerte en el fútbol peruano y consolidarse como el “nueve” que tanto anhela el equipo de Paulo Autuori. La expectativa es que Marcos Braz, quien parece tener un conocimiento profundo de las capacidades de Vizeu, sea el elemento clave en la ofensiva cervecera.

Felipe Vizeu deja todo por Sporting Cristal

Otro periodista, Magno Fernandes, también ha aportado valiosos detalles a través de Twitter, enriqueciendo la información sobre la salida de Felipe Vizeu del Club Remo. Fernandes ha destacado los procedimientos de la rescisión, señalando que Vizeu recibirá solo una pequeña parte de lo que le correspondería hasta el final de su contrato, previsto para finales de 2026. Esta rescisión se ha realizado de mutuo acuerdo y ha sido rápidamente aprobada por el tribunal, lo que agiliza el proceso. Es importante recalcar que Remo no percibirá ninguna cantidad por esta transferencia, pero, a cambio, dejará de pagar una suma considerable en salarios.

En el mercado interno de Brasil, se ha conocido que Felipe Vizeu percibía entre 26 mil y 28 mil dólares mensuales en el Remo. Este dato es relevante, ya que se anticipa que su llegada a Sporting Cristal implicará un salario que no solo le resulte conveniente al goleador brasileño, sino que también refleje la inversión que el club peruano está dispuesto a hacer para asegurar un atacante de su calibre. La expectativa es que Vizeu se convierta en la solución definitiva para el ataque de Sporting Cristal, aportando su experiencia y capacidad goleadora para cumplir con las expectativas del cuerpo técnico y la afición.