Lo quieren en la MLS y en la Liga MX: así también es como la prensa brasileña elogia a Martín Távara

El momento de Sporting Cristal es idóneo en el Torneo Clausura 2025 y uno de los máximos responsables es Martín Távara. El volante celeste viene demostrando un enorme nivel desde que Paulo Autuori tomó la dirección técnica, a tal punto de que lo convirtió en titular indiscutible y nadie duda de su buen juego. Por ello es que ahora se ha podido conocer de algunos sondeos desde el extranjero.

Fuente: Sporting Cristal.

Durante las últimas horas, gracias a una revelación del diario local ‘Líbero’, se filtró la información de que desde la MLS de los Estados Unidos y la Liga MX están siguiendo muy de cerca los rendimientos de Martín Távara. Sin haber conocido de manera concreta qué equipos estarían detrás del talentoso zurdo, lo cierto es que andaría en carpeta para una posible negociación a futuro.

A raíz de esta situación es que la prensa brasileña también ha sido tendencia destacando el desempeño de un Martín Távara que a sus 26 años de edad, quizá, atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. Específicamente fue el reconocido portal ‘Cifut Brasil‘ quien le dedicó algunos elogios muy importantes para el talento nacional que tranquilamente estaría listo para emigrar.

¿Qué dijeron exactamente en Brasil sobre el presente de Martín Távara?

“Martín Távara (26) sigue dominando el mediocampo del Sporting Cristal-PER y podría ser una oportunidad para clubes de bajos recursos. Su disparo de larga distancia es el mejor del fútbol peruano y tiene una gran capacidad para generar jugadas. ¡Tiene el sello CIFUTBR!!”; detalló la cuenta ‘Cifut Brasil‘ y con lo cual se entiende que tienen mucho conocimiento sobre el rendimiento del zurdo.

Fuente: @CifuBR

Ahora, si queremos apreciar los números y estadísticas que tiene hasta el momento el volante, veremos que lleva jugados un total de 27 partidos en lo que va de la presente temporada 2025 entre Liga 1 y Copa Libertadores. Ha podido anotar 6 goles y ha dado 6 asistencias sumando un total de 1901 minutos, con lo cual evidencia su lugar indiscutible en el 11 titular de Sporting Cristal.

Lo que cuesta actualmente Martín Távara en el mercado internacional

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, Martín Távara tiene una cotización internacional de 500 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 2 millones. Es importante mencionar que el volante nacional tiene contrato con los rimenses hasta diciembre del año 2025, así que veremos en qué termina su estadía con el club de sus amores respecto a una posible renovación o una venta al exterior.

Fuente: Transfermarkt

