Llegó como refuerzo estrella a Sporting Cristal: La decisión final sobre la continuidad de Vizeu

Sporting Cristal volvió a fallar a la hora de hacer contrataciones, en este caso no le atinaron con el 9 que estaban buscando. Felipe Vizeu no ha terminado de cuajar en ‘Tienda Celeste’ y los hinchas no están contentos con sus actuaciones. Por ese motivo, el cuadro del Rímac ha decidido que es lo que pasará con este atacante para la siguiente temporada.

Gustavo Zeballos hace poco habló sobre el club en el programa de Exitosa Deportes y una de las consultas fue sobre el delantero brasileño. No viene dando la talla en el cuadro ‘celeste’, por lo que explicó que es lo que ha pasado para que no logre rendir como se esperaba. Aparte de dar a conocer más sobre su futuro en el club.

“Nosotros tenemos un departamento de scouting, que se hacen revisiones de acuerdo al perfil que necesita el club. Los brasileños que han venido sí conocían a Felipe, es un jugador que nos va a ayudar muchísimo. Tuvo un tema lumbar hace un par de semanas, pero ya está recuperado, y vieron que entró, participó del primer gol, a él le hicieron la falta en el segundo. La verdad que estamos tranquilos, sabemos lo que él significa, es un brasileño que es joven, pero tiene experiencia y nos va a ayudar”, comenzó diciendo.

Luego agregó con respecto a su futuro en el club. Dejando en claro que lo van a mantener: “¿Va a continuar? Por supuesto…Ha jugado pocos partidos, muchos en altura. Nosotros estamos tranquilos, sabemos lo que él va a dar al equipo. Ahora entró muy bien, fue importante y participó directamente en los goles. Claro, la gente quiere que él anote, pero hay que tener un poquito de paciencia a veces”, sentenció.

Felipe Vizeu (Foto: Sporting Cristal).

Los números de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

El brasileño de 28 años de edad llegó libre desde el Remo de Brasil, club que fue el último en el que jugo. Fue contratado por Cristal el 14 de agosto del 2025. Las expectativas con su llegada eran bastante altas teniendo en cuenta que buscaban sustituir a Martín Cauteruccio, quien terminó fichando por el Bolívar de Bolivia.

Los números de Vizeu con la camiseta de Sporting Cristal no son los mejores, pues por un tema físico a jugado muy poco. Hablamos de tan solo 7 partidos, 2 goles y ninguna asistencia en 417 minutos. Aparte, desde que llegó al Perú su valor de mercado también ha bajado, de 400 mil pasó a 350 mil euros según Transfermarkt.

Datos Claves