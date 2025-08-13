El inesperado refuerzo que suma Paulo Autuori en Sporting Cristal: mediocampista brasileño de 29 años

Sporting Cristal vive un momento de ensueño. Punteros en el Torneo Clausura 2025 y sin haber recibido goles en cinco partidos jugados hasta ahora, los celestes atraviesan un periodo totalmente distinto al que tuvieron durante el primer semestre de la temporada, con lo cual ahora incluso podrían incrementar sus chances rumbo al título con el inesperado refuerzo de un volante brasileño.

Así es. Paulo Autuori podría estar alistando a un compatriota para que vuelva a los campos de juego muy pronto y antes del tiempo esperado que se hablaba tras una rotura de ligamentos de la rodilla que sufrió en el pasado mes de febrero. Estamos hablando de Gustavo Cazonatti, quien ha sido captado realizando trabajos de campo en las instalaciones de La Florida.

Si bien todavía no ha podido ser visto haciendo sesiones con el balón o entrenando a la par de sus compañeros de Sporting Cristal, las últimas informaciones aseguran que la recuperación del volante brasileño de 29 años va por muy buen camino y que podría volver a las canchas en el tramo final de la temporada 2025, con lo cual representaría ser un jale de oro en el Rímac.

Los números de Gustavo Cazonatti y su tiempo de contrato en Sporting Cristal

Antes de sufrir la durísima lesión que complicó los ligamentos y los meniscos en una de sus rodillas, Gustavo Cazonatti era uno de los mejores jugadores de Sporting Cristal y en poco tiempo se ganó a la hinchada rimense gracias a sus rendimientos, además de siempre dejar todo en la cancha como uno de los últimos refuerzos que mejor aparecieron incluso en la Liga 1 en general.

Vistiendo la camiseta celeste, el volante brasileño lleva un total de 32 partidos entre torneo local y Copa Libertadores. Tiene 3 goles anotados y su vínculo contractual en el Rímac es hasta diciembre del año 2027, con lo cual se espera que apenas pueda recuperarse al 100% vuelva a ser uno de los líderes en el mediocampo y así también darle un salto de calidad al plantel que lo necesita.

Así fue captado Gustavo Cazonatti en el Estadio Alberto Gallardo

Durante el partido que disputaron Sporting Cristal vs. FBC Melgar por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, Gustavo Cazonatti fue visto en las tribunas del Estadio Alberto Gallardo apoyando al equipo en un clara señal de que sigue muy comprometido con los objetivos del club. Además, los hinchas no dudaron en acercarse para pedirle algunas fotografías y autógrafos para el recuerdo.

El refuerzo que sí o sí llegará pronto a Sporting Cristal

Además de la mejora que viene mostrando Gustavo Cazonatti en su recuperación, también se comenta mucho que el nombre de Felipe Vizeu estaría totalmente cerrado en Sporting Cristal. El delantero brasileño de 28 años quedó libre del Remo de la Serie B de Brasil e incluso podría arribar al Perú en las próximas horas, con lo cual el profesor Paulo Autuori cerraría sus planificaciones en este 2025.

