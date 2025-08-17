El verdadero éxito de Paulo Autuori que revoluciona a Sporting Cristal y los hinchas agradecen

El presente de Sporting Cristal es ideal. Luego de un inicio de temporada bastante complejo en donde las incertidumbres se apoderaban del ámbito deportivo y administrativo en el club, hoy los celestes son justos punteros del Torneo Clausura 2025 y muestran una enorme mejora que claramente tiene como uno de los principales gestores al profesor Paulo Autuori.

Publicidad

Publicidad

Además del trabajo que viene realizando en el aspecto táctico y estratégico en cada uno de los partidos que ha jugado Sporting Cristal desde su arribo, el estratega brasileño sostiene una premisa muy importante que en el más reciente triunfo por 1-3 en condición de visita frente a Binacional quedó en evidencia. Hablamos de la oportunidad y de la confianza que tiene en los canteranos.

Así es. El plantel rimense representa ser uno de los que más jugadores tiene nacidos en sus divisiones menores. Ayer en Juliaca pudimos apreciar que el equipo titular estaba conformado por nueve protagonistas que fueron formados futbolísticamente en las instalaciones de La Florida y por ende es que representa ser un factor que la hinchada agradece gracias a la identificación que reclaman.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal

Los titulares nacidos en Sporting Cristal que jugaron ante Binacional en Juliaca

En el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal consiguió un verdadero triunfazo y como recompensa de ello es que viene hablando del gran valor de sus canteranos. Diego Enríquez, Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún y Fernando Pacheco iniciaron acciones el día de ayer en la ciudad de Juliaca.

Fuente: @albto_

Publicidad

Publicidad

Tan solo Santiago González, argentino de nacimiento, y Christofer ‘Canchita’ Gonzáles, formado en Universitario de Deportes, fueron la excepción a una premisa que de todas maneras ocasiona orgullo y un enorme nivel de reconocimiento hacia Paulo Autuori por la manera en cómo le ha cambiado la cara a una plantilla rimense que a inicios de este 2025 era duramente criticada.

Ahora, si nos enfocamos en la banca de suplentes del duelo entre Binacional vs. Sporting Cristal y en los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo, los celestes tienen más motivos para celebrar. Ian Wisdom, Henry Caparó, Mateo Rodríguez, Maxloren Castro y Jair Moretti dejan aún más en claro de qué se trata el proyecto que el entrenador brasileño viene comandando en el Rímac.

El reconocimiento del hincha de Sporting Cristal hacia Paulo Autuori

No solo por la victoria de ayer ante Binacional en la altura de Juliaca, los hinchas de Sporting Cristal demuestran una enorme alegría y satisfacción por cómo Paulo Autuori ha sido capaz de instaurar su mensaje en la interna del grupo y cómo el colectivo lo ha podido entender de la mejor manera, a tal punto de que la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 es el fiel reflejo de lo que se expone.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Con Sporting Cristal de líder: la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

ver también Tras ser descartado por Sporting Cristal: el singular mensaje que compartió Pedro Aquino y que sorprende