Paulo Autuori reveló el aspecto que más perjudica en Liga 1 tras clasificar a la Copa Libertadores 2026: “Es un crimen para el Perú”

Luego del agónico triunfo de Sporting Cristal sobre Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo, y con lo cual por cierto aseguraron un lugar en la Copa Libertadores 2026, ahora los celestes se alistan para el tramo final del campeonato y así lograr ser Perú 2 en la clasificación. Con este escenario a punto de jugarse, fue Paulo Autuori quien realizó un análisis sobre el torneo en general.

Además de destacar la entrega de sus jugadores y del trabajo que vienen realizando jornada tras jornada, el entrenador de Sporting Cristal no se guardó nada al hablar de la realidad de la Liga 1. Sin ánimos de ser uno más del montón o querer ser clásico en sus declaraciones, criticó duramente el reglamento de que el campeonato se juegue con 6 extranjeros ya que así se complica el panorama.

“Si se trabaja con la mirada en las formativas, uno no puede cerrar los ojos. A la gente le gusta que se traigan jugadores en cada mercado, para mi eso es nada, es cero. Para mi es trabajar con el equipo que tengo. Siempre se va a contratar jugadores porque necesitamos aportar calidad al equipo. Yo me quedo contento con jugadores jóvenes del equipo porque ya son certezas”; comentó en primera instancia Paulo Autuori en conferencia de prensa el día de ayer.

El drástico ejemplo de Paulo Autuori para criticar las reglas en la Liga 1

En la misma conferencia de prensa, Paulo Autuori habló sobre las condiciones y el presente futbolístico de Maxloren Castro, quien hoy en día es titular en Sporting Cristal. Nadie le regaló nada y el entrenador es consciente de ello, así que se refirió a las bondades del atacante dentro de la cancha para evidenciar que la normativa de la Liga 1 en cuanto a los extranjeros permitidos es muy perjudicial.

“Max tiene 17 años. Tiene madurez futbolística y una lectura espectacular. No para todo el partido en transiciones ofensivas y defensivas, pero si tengo un jugador que viene de afuera va a cerrar el espacio de ese muchacho. Yo no voy a permitir que esto pase por el bien del fútbol peruano. Seis cupos de extranjero es un crimen, pero la gente quiere campeonar sí o sí. A mi no me gusta ganar de cualquier manera, sí desarrollar un trabajo”; finalizó el DT brasileño.

El último partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Luego de vencer 2-1 a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo y esperar el cruce que le tocará en los playoffs de la Liga 1, ahora Sporting Cristal se alista para disputar el último partido del Torneo Clausura 2025 que será frente a Atlético Grau de Piura en la ciudad de Sullana. Todavía no hay fecha ni horario confirmado, aunque lo más probable es que sea el próximo fin de semana, es decir entre el sábado 15 y el domingo 23 de noviembre.

DATOS CLAVES