Atención Zé Ricardo: los 3 grandes problemas de Sporting Cristal para el debut ante Cerro Porteño por Copa Libertadores

Luego de la dura derrota frente a CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, ahora Sporting Cristal deberá cambiar el chip rápidamente y meterse de lleno al debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con nuevo entrenador de por medio tras el anuncio de Zé Ricardo, existen tres grandes problemas que deberá solucionar en la brevedad.

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Además del mal rendimiento del equipo y de enfrentar a un rival de categoría como es Cerro Porteño, en Sporting Cristal deberán preocuparse por los lesionados que tienen en la plantilla. Si ya se hablaba de que los celestes no tienen muchas variantes, ahora el escenario parece mucho más complicado cuando el nivel de un torneo internacional es mucho más alto.

De acuerdo a un reciente comunicado desde los canales de Sporting Cristal, hemos podido conocer que Yoshimar Yotún, Gabriel Santana y Christofer Gonzáles están lesionados, así que peligran sus próximas apariciones en la cancha. Según las lesiones marcadas, está claro que el duelo ante Cerro Porteño lo mirarían desde las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva.

Fuente: Sporting Cristal.

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“Presenta una lesión muscular de bajo grado en el bíceps femoral izquierdo, tras su última participación con la Selección Nacional”, “Fue sometido a un procedimiento ambulatorio por una lesión meniscal de menor grado” y “Presenta una lesión crónica del ligamento colateral medial. Se ha decidido realizar un procedimiento quirúrgico”; detallan en el informe de Sporting Cristal.

Fuente: Sporting Cristal.

¿Cuándo será la presentación oficial de Zé Ricardo como DT de Sporting Cristal?

En la previa del debut de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal anunció hace algunas horas la contratación de Zé Ricardo como nuevo entrenador del primer equipo en reemplazo de Paulo Autuori. No será una tarea sencilla y apenas llegue a Lima, el próximo sábado 4 de abril por cierto, tendrá que ponerse a trabajar para cambiar el rumbo del plantel.

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📹| Nuestro nuevo DT Zé Ricardo y sus primeras palabras para toda la hinchada Celeste 💪#FuerzaCristal pic.twitter.com/4RvaIo78iz — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 3, 2026

En cuanto a la presentación oficial del entrenador brasileño, se espera que sea en los siguientes días en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Florida. Lo más probable es que se realice antes del duelo ante Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, así que desde ahora empieza a vivirse un nuevo proceso en el Rímac que espera estar plagado de mejores resultados.

Día, hora y dónde ver el duelo Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

En el marco de la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘ESPN‘ y ‘Disney‘, además de que gracias a ‘Bolavip Perú‘ disfrutarás del clásico minuto a minuto en nuestro portal.

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