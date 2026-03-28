Sekou Gassama marcó su primer gol con Universitario y las redes estallaron: “Que Valera vaya a la banca”

Universitario de Deportes aprovechó que el tiempo para poder seguir preparándose para la reanudación del Torneo Apertura. Por esa razón se dio un encuentro amistoso frente a LDU, con la intensión de probar algunos sistemas y jugadores. Esto terminó bien para los ‘cremas’, que no solo ganaron, sino que recuperaron a un jugador que venía siendo muy criticado.

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Hablamos de Sekou Gassama, quien hasta la fecha es posiblemente de los jugadores más criticados del club. Básicamente no ha podido estar listo para los partidos, ya sea por lesión o no estar al 100% físicamente. Por lo que, ahora se espera que ya estando bien, pueda volver a pelear por un puesto en la convocatoria.

El africano logró anotar el gol del triunfo después de una gran asistencia de Andy Polo. Este recibió el balón en el punto penal, pese a tener a varios hombres marcándolo. Usó su fuerza física para poder ganar la posición, parar el balón algo incómodo, pero definir con mucha potencia que fue imposible para el portero rival parar el esférico.

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¿Qué dicen las redes sociales de Sekou Gassama?

Como era de esperar, los hinchas en las redes sociales no dejaron de hacer comentarios positivos. Varios hinchas han quedado maravillados con el gol que hizo Sekou, ya que terminó siendo importante la forma en la que el delantero consiguió ganar la posición, en ningún momento regaló ni un centímetro y anotó el 2-1 del triunfo de los ‘cremas’.

Hinchas felices con Sekou Gassama (Foto: X).

Las redes sociales del cuadro de Universitario de Deportes no dejan de alabar al delantero senegalés. Pues consideran que es lo que en este momento necesitan, recordemos que Alex Valera no está haciendo buenos partidos. Esto podría ser una oportunidad para que los ‘cremas’ tengan no solo una alternativa, sino que también meta presión para una competencia por el puesto de titular.

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Hinchas felices con Sekou Gassama (Foto: X).

¿Sekou Gassama en el Clásico?

Todo indica que Sekou Gassama podría volver a la actividad o al menos a las convocatorias en el próximo encuentro. Recordemos que se disputará el Clásico el próximo sábado 04 de abril, en donde posiblemente el senegalés termine otra vez siendo considerado por el técnico Javier Rabanal.

El primer y único partido de la ‘Pantera’ en Universitario fue ante Cienciano. Entró 30 minutos y fue duramente cuestionado, en este juego terminó lesionándose al parecer, pues no volvió a ser tomado en cuenta ni para estar en la banca de suplentes.

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