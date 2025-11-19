Sporting Cristal logró su última victoria de la etapa regular de la Liga 1 en Sullana, pero a pesar de este resultado, el hincha no está contento. Hay varios jugadores que no gustan a los aficionados y lo han hecho saber mediante las redes sociales. Es así como uno de los mejores del partido ante Atlético Grau terminó siendo vapuleado en las redes sociales.

El jugador en cuestión es Diego Otoya, quien a pesar de haber marcado en el triunfo por 2-1, el hincha pide su salida. El joven jugador no ha sido utilizado muy a menudo en el equipo, en este juego Paulo Autuori le dio la oportunidad y terminó pagando con un gol que le permite seguir ganando confianza.

Pero el hincha no está nada contento con el plantel que tiene ahora mismo el conjunto ‘celeste’. Por esa razón, pese al triunfo no faltaron los comentarios en contra del joven de 21 años que nació en Estados Unidos y que está teniendo sus primeros pasos por el primer equipo.

¿Qué dicen los hinchas de Diego Otoya?

Si hay algo que el hincha está cansado es de ver tantos jugadores identificados por la agencia AGREF. La cual, justamente el presidente Joel Raffo es parte de ella y se están viendo jugadores que no tienen el nivel en el club riménse. En este caso, Otoya que no ha destacado a nivel nacional, fue adquirido y no le ven un potencial para que pueda estar presente en el club.

Por esa razón no quieren que lo terminen renovando, su contrato según Transfermarkt dura hasta finales de este 2025. Así que habrá que conocer la decisión del club si lo mantiene o no. Lo que si es claro, que no ha tenido muchas oportunidades de lucirse este año y las pocas chances que tuvo, no fueron bien aprovechadas.

Los números de Diego Otoya

El nacido en California, mayormente este año ha estado jugando con el equipo de Reservas. En algunos partidos tuvo la chance de jugar, pero no logró destacar en el frente de ataque. Más bien, el brasileño Paulo Autuori a lo largo del tiempo que llegó al club no lo vio como una buena opción para jugar, siendo convocado muy poco.

Los números de Otoya esta temporada 2025 son los siguientes: Disputó un total de 11 partidos, anotó 1 gol y se ganó una tarjeta roja. La mayoría de participaciones fueron en el Torneo Apertura, en el Torneo Clausura recién recibió la confianza en los últimos juegos.

Datos Claves

Sporting Cristal logró su última victoria 2-1 contra Atlético Grau en Sullana.

Diego Otoya anotó un gol en el triunfo de Cristal, pero la afición pide su salida del club.