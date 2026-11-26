En plena recuperación física, el nombre de Pedro Aquino empezó a ser tendencia entre los aficionados de Sporting Cristal. Dándose opiniones muy divididas, existe el deseo de darle una oportunidad en el club que lo vio nacer.

Ahora que la directiva de Sporting Cristal se encuentra en pleno análisis de posibles llegadas y salidas de jugadores pensando en la temporada 2027, los hinchas cerveceros se hicieron presentes en las redes sociales y nombraron la posibilidad de que Pedro Aquino pueda regresar al club en una nueva oportunidad para que pueda recuperar sus mejores versiones.

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Fuente: Sporting Cristal.

Actualmente, Pedro Aquino pertenece a las filas de Santos Laguna de la Liga MX hasta diciembre del año 2027, aunque no está siendo tomado en cuenta luego de una operación a la rodilla y en pleno proceso de recuperación. Es decir, desde que terminó su préstamo en Alianza Lima a mediados de esta temporada, no tiene ritmo de competencia y sería una verdadera apuesta de Sporting Cristal.

“No está ‘roto’. Se operó en Septiembre y su regreso a las canchas se estima entre febrero y marzo. Yo lo traigo por un sueldo menor ampliable en escala a objetivos. No llegaría como titular, pero si pensando a largo plazo. Su prioridad siempre fue Sporting Cristal, no es lo mismo que Advíncula“; expuso la cuenta ‘Celestemaniático‘ respecto al posible regreso de ‘La Roca’ al Rímac.

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Fuente: ‘X’.

¿El pasado de Pedro Aquino en Alianza Lima complica su regreso a Sporting Cristal?

Si bien los directivos y dueños de las instituciones no tienen razones para pensar y analizar como lo haría un hincha de a pie al ser mucho más sentimental y pasional en los veredictos, está clarísimo que la relación entre ambos bandos de Sporting Cristal no es la mejor ni nada por el estilo. El pasado reciente de Pedro Aquino en Alianza Lima sin duda le juega en contra en el sentimiento popular.

Es más, sabiendo que el mismo volante confesó hace algún tiempo que su prioridad para regresar al fútbol peruano era solamente Sporting Cristal y nada más, luego verlo con camiseta de Alianza Lima fue muy duro para todos los aficionados rimenses. Ahora, con fastidio de por medio y encima en una especie de apuesta en su posible vuelta, algunos no coinciden en darle una oportunidad.

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“Que recupere ritmo en otro lado, si lo hace que recién lo piensen“, “Que ese sujeto siga su camino alejado de Cristal. Mejor apostemos por nuevos canteranos” y “Fuera de acá, a ese mercenario jamás“; son algunas de las reacciones de los hinchas celestes ante el pedido de un posible regreso de Pedro Aquino al club. No hay nada oficial por ahora, pero el pueblo ya habló y fuerte.

Fuente: ‘X’.

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