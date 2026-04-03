“Soy el primero que quiere ganar”: Iván Bulos responde a sus críticos y manda un drástico mensaje al hincha de Sporting Cristal

Iván Bulos es el protagonista negativo de Sporting Cristal en la jornada de hoy viernes 3 de abril. Así es, los celestes perdieron 2-1 ante CD Moquegua jugando en el Estadio Alberto Gallardo y el ambiente es realmente complicado en el club. Los hinchas no quieren saber nada de los directivos y a raíz de este mal momento es que el mismo entrenador respondió al respecto.

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CD Moquegua logró llevarse el triunfo por 2-1 frente a Sporting Cristal por la fecha 9 del Torneo Apertura en el Estadio Alberto Gallardo



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En conferencia de prensa, luego de la durísima derrota de esta mañana frente a CD Moquegua, Iván Bulos no se guardó nada para explicar lo sucedido en el Estadio Alberto Gallardo. Además de dar detalles de los cambios realizados y responder sobre las críticas que viene recibiendo por el cargo de entrenador interino de Sporting Cristal, le mandó un drástico mensaje a los hinchas.

“El fútbol es así. He tenido un montón de situaciones en mi carrera en la cual uno tiene una oportunidad y la desperdicia. En la vida hay bastantes oportunidades y cuando lleguen, hay que tratar de aprovecharlas. Este contexto no es el idóneo, pero estoy seguro que nunca tendré el escenario idóneo, pero yo me sigo preparando. Si me caigo me levanto, ese es mi lema“; declaró Iván Bulos.

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Fuente: Sporting Cristal.

Seguido a ello, el DT de Sporting Cristal dejó entrever unas palabras hacia el aficionado. “Soy el primero que siempre quiere ganar. Seguramente hay gente que no le gusta como entreno, al igual que cuando fui futbolista. Yo respeto absolutamente todas las opiniones sin ningún problema, pero mi mentalidad es de levantarme. Si te parece que no estuve a la altura, lo respeto. Tengo otro pensamiento y vamos a ver más adelante”.

El rol de Iván Bulos ahora que Zé Ricardo será el nuevo DT de Sporting Cristal

Se viene una nueva etapa para Sporting Cristal luego de perder el día de hoy ante CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo. Hace algunas horas se confirmó la contratación de Zé Ricardo como nuevo entrenador del primer equipo, así que se espera un cambio positivo en los resultados. Ahora, la gran pregunta está ligada a lo que podría suceder con el futuro de Iván Bulos.

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Fuente: Sporting Cristal.

Es importante recordar que Iván Bulos es un trabajador de la institución como tal y no depende exclusivamente del comando técnico de turno que esté al mando. Si en el pasado reciente fue asistente de Paulo Autuori, lo más probable es que mantenga dicha ocupación al lado de un Zé Ricardo que claramente querrá contar con un profesional que lo acerque a los jugadores de la plantilla.

DATOS CLAVES

Iván Bulos respondió a las críticas tras perder 2-1 contra CD Moquegua este 3 de abril .

respondió a las críticas tras perder contra CD Moquegua este . El estratega asumirá el rol de asistente técnico de Zé Ricardo en el primer equipo.

de en el primer equipo. La directiva confirmó a Zé Ricardo como nuevo entrenador tras la derrota en el Alberto Gallardo.