Sporting Cristal deberá tomar decisiones con respecto a un jugador, el cual es considerado como una pieza fundamental, por su jerarquía y rendimiento reciente. Su portero titular, Alejandro Duarte, lastimosamente sufrió una lesión de alto nivel, la cual lo saca de toda competencia.

Todavía no se conoce a ciencia cierta cómo estarán manejando este aspecto, el cuerpo médico del equipo del Rímac aún no realiza la notificación oficial. Ayer habló Tiago Nunes sobre este tema, pero fue cauteloso, no intentó dar un paso en falso, con información poco clara.

En Radio Ovación, desde el programa Pitazo Inicial, se tocó este tema, con información a la mano, la cual no es la más alentadora: "La para estimada de Alejandro Duarte es por 6 meses aprox. Si se deseara contar con un arquero más, se tiene hasta el 8 de marzo para ello. Enriquez no podría regresar, ya que ha sido renovado su préstamo a Binacional".

Como se sabe, Alejandro Duarte fue convocado por Juan Reynoso en los partidos de la temporada pasada con la Selección Peruana. Sin tener minutos, fue visto en VIDENA por todo el comando técnico. Un premio a su excelente servicio en el pórtico del más campeón de la década pasada, y ahora le tocará pasar este lento proceso.

Desde acá le mandamos un saludo al buen Alejandro Duarte, quien tuvo que salir lesionado en la Tarde Celeste 2023, cuando chocó con un jugador rival del Deportes Tolima. Todos imaginábamos que podría ser algo pasajero, pero los indicativos nos dicen que su descanso será algo prolongado. Fuerza para el nacido en Alemania.