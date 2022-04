Esta tarde, por Copa Libertadores de América, Sporting Cristal volverá a pisar campo deportivo en Chile. Enfrentando desde las (5:15 PM - HORA PERUANA), al grande de ese país, Universidad Católica. Pero con un rostro de competencia máxima, saben lo que se estarán jugando.

Desde el comando técnico en la semana se comentó que este puede ser el partido que definirá el cambio de resultados. Porque hasta el momento no han sido los mejores, sin embargo, por parte de Roberto Mosquera, existe la máxima confianza en sus futbolistas ante 'Los Cruzados'.

Bajo esa premisa, revisamos un poco de estadística y encontramos el dato del periodista deportivo, Luis Jara, con amplio conocimiento en la historia del cuadro 'bajopontino'. Para destacar el reciente dato, que puede darle esperanzas máximas al combinado patrio que nos representará internacionalmente.

Últimos encuentros de Sporting Cristal jugando en Chile por torneos CONMEBOL:

2019: 3-0 vs. Unión Española (SUDAMERICANA)

2019: 4-5 vs. Univ. de Concepción (LIBERTADORES)

2003: 1-0 vs. Univ. Católica (LIBERTADORES)

1999: 1-1 vs. Colo Colo (LIBERTADORES)

1999: 1-1 vs. Univ. Católica (LIBERTADORES)

¿Quién te dice que esta racha no tan mala en competencias CONMEBOL, puede hacerse positiva? Está todo en los pies de los titulares, y quienes ingresen al 'Estadio San Carlos de Apoquindo'.