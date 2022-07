Sporting Cristal mediante una conferencia de prensa presentó este jueves a Diego Buonanotte como su flamante refuerzo para el Torneo Clausura. El mediocampista argentino firmó un contrato por un año y medio con la escuadra bajopontina, se quedará en Perú hasta diciembre de 2023.

En la rueda de prensa, el ex jugador de la Universidad Católica se mostró emocionado por defender la camiseta del conjunto rimense e indicó que eligió jugar en Sporting Cristal porque es un equipo grande y le llamó mucho la atención el proyecto que tienen de cara al futuro.

“Me enfoqué en el proyecto del club porque es un equipo grande y por el proyecto del club que es dar importancia a los jugadores menores. Analicé todos los aspectos para saber si es el equipo indicado. Hablé con el técnico por teléfono y le dije que ya estaba disponible para entrenar y él sabrá que hacer”, declaró el argentino.

Asimismo, Diego Buonanotte indicó lo siguiente acerca del equipo cervecero. “Espero que pueda estar a la altura. Voy a aportar mi granito de arena y ojalá que todo salga bien. Llegar acá me llena de alegría. Es un desafío importante en mi carrera”.

Por otra parte, el volante confesó que antes de firmar por Sporting Cristal recibió referencias de Omar Merlo y el DT Mario Salas. "Omar siempre me habló de Sporting Cristal. Me fue contando que es un club modelo y un equipo grande". Por su parte, el ex DT de Alianza le dijo: "Sporting Cristal es un club extraordinario".

Finalmente, a Diego Buonanotte le preguntaron si conversó con el profesor Roberto Mosquera y la posición en la que le gustaría jugar. “Si conversé con el profe. No me gusta decir, quiero jugar en tal posición. El técnico sabe dónde juego. Yo me voy a adaptar donde me requiere el técnico”, concluyó.