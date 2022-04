Sporting Cristal goleó este viernes a la Universidad San Martín por 4-1 en el Estadio Alberto Gallardo, por la octava fecha de la Liga 1. En ese sentido, Joao Grimaldo, autor de un doblete en la goleada 'rimense', declaró para las cámaras de GolPerú y dio sus impresiones acerca de este encuentro, que significó la vuelta al triunfo del equipo dirigido por Roberto Mosquera.

"Me voy muy contento por los dos goles anotados. Fue algo muy trabajado en cada entrenamiento, un poco de definición con Lobatón. Después del primer gol, el ‘Cholito’ se me acercó con un reto que tenía que hacer otro más, lo cumplí y luego Nilson (Loyola) me dijo otro, pero no se pudo (risas)", dijo el juvenil del cuadro 'celeste'.

Asimismo, el delantero de 19 años también reveló lo que Roberto Mosquera le pidió antes de ingresar. “Hacer lo mío, que me acople al partido, encarar cada vez que tenga y si no tocar nada más. Se vio reflejado en el campo lo hablado en el camerino”.

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Flamengo (Brasil) por la Conmebol Libertadores 2022, ambas escuadra medirán fuerzas este martes 05 de abril en el Estadio Nacional. El compromiso tiene pactado iniciar a las 7:30 p.m. (hora peruana). La escuadra 'celeste' espera debutar con el pie derecho en el certamen internacional en un complicado Grupo H, donde también están la U. Católica (Chile) y Talleres (Argentina).