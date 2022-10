Charlando con la prensa de manera extensa, Roberto Mosquera atendió a los periodistas deportivos y habló sobre el gran momento que vive Sporting Cristal. Resaltando las estadísticas favorables del club rimense, el estratega fue claro al hablar que se le critica cuando en tres años solo ha perdido 9 partidos.

"En 3 años hemos perdido 9 partidos y algunos están incómodos con nosotros, es increíble. Estamos hablando del 73% del puntaje, de una cantidad de goles que no la tiene nadie, un equipo que es el único invicto del Torneo Clausura con 25 partidos", comentó Roberto Mosquera.

Continuando con su alocución, el técnico peruano también habló sobre cómo va el tema de su renovación en Sporting Cristal. Consciente que termina su vínculo en diciembre del 2022, el estratega fue claro al mencionar que él espera continuar en el plantel del Rímac.

"Nadie de Sporting Cristal ha hablado conmigo, pero da la impresión que a mí no me pueden contratar de otro lado. Yo tengo un valor ahora y un valor cuando campeone, si arreglo ahora y campeonamos, como espero que suceda, algo va a quedar en el camino, no hay apresuramiento", declaró Roberto Mosquera.

Siguiendo con el tema de la renovación, Roberto Mosquera también fue directo y comentó que si no sigue en Sporting Crtistal no haby ningún problema y que, por su exitosa carrera, mañana le están tocando la puerta para ficharlo.

"Tengo 27 años dirigiendo y hace 20 dejé de tener miedo de quedar sin equipo porque al otro día estoy seguro que me llaman. Me llaman porque el único objetivo que no hemos cumplido en 10 años con este comando técnico fue el de Alianza que no pudieron campeonar, solo pudimos llegar a la Sudamericana. Creo que tenemos una buena espalda y no solo podemos trabajar en Cristal, donde nos encantaría continuar pero esto va a depender del campeonato. No se me ha acercado nadie ni hablamos de estos términos. Las cosas van a suceder cuando tengan que suceder", cerró Roberto Mosquera en conferencia de prensa con Sporting Cristal.