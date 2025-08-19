Oficial: Jannik Sinner se baja de torneo del US Open y ya tiene reemplazos

Jannik Sinner no participará del primer torneo que tiene por delante el US Open. Según anunció la organización del torneo de manera oficial, el número uno del ranking ATP se baja del certamen de dobles mixtos que tiene el último Grand Slam del año. Debía disputar su partido de primera ronda junto la checa Katerina Siniakova este martes.

“Jannik Sinner se ha retirado del evento de dobles mixtos debido a una enfermedad“, informó el US Open en un comunicado en sus redes sociales oficiales. A su vez, Siniakova tampoco será parte de este certamen.

El torneo estadounidense informó que la pareja compuesta por los locales Danielle Collins y Christian Harrison serán los reemplazos de Sinner/Siniakova. En la primera ronda del dobles mixto enfrentarán a la suiza Belinda Bencic y al alemán Alexander Zverev.

El anuncio de la baja de Sinner para el dobles mixto (X @usopen).

Cabe recordar que el torneo de dobles mixto se juega por primera vez en la semana previa a los cuadro principales de singles y dobles por decisión del US Open. La intención de los organizadores es darle mayor visibilidad y popularidad al torneo dejando de lado el aspecto deportivo, precisamente para tener a la mayor cantidad de estrellas.

De hecho, Sinner se anotó en él, al igual que otras estrellas de la ATP como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, el propio Zverev, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Ben Shelton, entre tantos otros. Por la WTA también se anotaron Iga Swiatek, Emma Raducanu, Naomi Osaka, Madison Keys, Jessica Pegula y hasta Venus Williams.

¿Por qué Jannik Sinner no juega el torneo de dobles mixto en el US Open?

Si bien el comunicado oficial del US Open informó que Sinner se baja “por enfermedad”, distintos reportes apuntan al mismo motivo que lo hizo retirarse de la final del Masters 1000 de Cincinnati ante Carlos Alcaraz el pasado lunes.

Cabe recordar que el italiano dejó el partido cuando se jugaba el quinto juego del primer set de la final de este torneo. Según reportes, venía con una fiebre persistente que no lo dejaba estar al 100 por ciento para el esperado duelo de este nuevo clásico en el tenis mundial.

Por lo tanto, se espera que para el inicio del cuadro principal del US Open, que se jugará la próxima semana, seguramente, Sinner diga presente. El propio jugador lo supo decir cuando comunicó su retiro de la final de Cincinnati. “El US Open será duro, pero, al mismo tiempo, iré a por él. Ahora, un par de días de recuperación y, después, vuelta al trabajo”, aseguró.