Ignacio Buse hizo historia para Perú y se metió al cuadro principal del US Open 2025. Superando las tres rondas de la Qualy, el tenista de 21 años llega a la máxima cita en Nueva York y también Perú regresa luego que Juan Pablo Varillas lo hiciera por última vez en el 2023.

Además hay que mencionar que es la primera vez que Ignacio Buse estará en un cuadro principal de un Grand Slam. Si bien había tentado suerte en Australian Open, Roland Garros y Wimbledon en este 2025, en los tres se había quedado en la Qualy. Ahora, con el ticket asegurado en el US Open, también es hora de conocer cuánto dinero ganó.

Hay que mencionar que Ignacio Buse ya venía acumulando dinero por participar en la Qualy del US Open 2025. Ganando montos por cada ronda que superó, en su primer partido se llevó 27,500 dólares luego de vencer a Lukas Neumayer, en el segundo se embolsó 41,800 dólares tras vencer a Rei Sakamoto y en este tercero se llevó 57,200 dólares por vencer a Kimmer Coppejans.

Ahora, gane o pierda en la Primera Ronda del US Open 2025, Ignacio Buse se llevará 110 mil dólares. Este monto, sumado a los anteriores, harían un total de 236,500 dólares, que serían los que se iría llevando el tenista peruano de 21 años.

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

Ignacio Buse vuelve a jugar en la Primera Ronda del US Open 2025. Si bien todavía no se define su rival para su debut en el cuadro principal, sí hay que tener en claro que la mayoría serán tenistas que tengan mejor ranking que el peruano.

De todas formas, Ignacio Buse tiene que esperar para ver a quién enfrenta en la Primera Ronda del US Open, pero hoy es un día para celebrar pues Perú vuelve al cuadro principal en Nueva York luego que Juan Pablo Varillas sea el último en el 2023.

¿Cuántos peruanos han ganado el US Open?

Ningún peruano ha ganado el US Open de forma individual, pero sí lo han hecho en forma de dobles. Fue el peruano Alex Olmedo que ganó en dobles el US Open 1958. Además, es el único peruano que ha llegado a una final de US Open y fue en 1959, lastimosamente perdió ante Neale Fraser.