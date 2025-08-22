Ignacio Buse (136º en el ranking ATP) logró el objetivo que fue a buscar a los Estados Unidos. Le ganó al belga Kimmer Coppejans (194º) por 6-3 y 6-4 en la tercera ronda de la qualy del US Open 2025 y se aseguró un lugar en el cuadro principal de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Enorme presente para el tenista limeño de 21 años.

Publicidad

Publicidad

Un gran trabajo de Ignacio Buse le permitió sacar adelante este partido ante un rival con mucha experiencia, pero al que le sigue siendo esquiva la chance de jugar un cuadro principal de US Open. El limeño ahora espera rival para la primera ronda del cuadro principal, la cual se definirá cuando se terminen los partidos de la última ronda de qualy.

El primer set estuvo muy parejo, pero se lo vio al ‘Colo’ muy sólido del fondo de cancha. Esa prestancia le permitió aprovechar su chance de quiebre en el sexto juego para ponerse 4-2. Sostuvo sus saques de buena forma y se quedó con el parcial por 6-3.

En el segundo set, Buse no arrancó bien y fue donde se vio el mejor momento de Coppejans en el partido. Se puso 3-0 con quiebre a favor, lo que parecía que llevaría el partido a un tercer set. Sin embargo, apareció la garra del peruano (y también algún problema físico del belga) para dar vuelta la historia. Cinco games de forma consecutiva con dos quiebres aprovechados, lo llevaron a quedar bien perfilado.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, pudo cerrar el parcial por 6-4 para desatar la emoción y el festejo de todos los hinchas peruanos que fueron a acompañarlo en esta hazaña nuevamente para el tenis de este país. Así, Perú vuelve a tener un tenista en un cuadro principal de un Grand Slam desde Juan Pablo Varillas en Roland Garros 2023.

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por pasar al cuadro principal del US Open?

Por llegar al cuadro principal del US Open 2025, Ignacio Buse tendrá una de las ganancias más importantes de su temporada. Se aseguró un premio económico de 110.000 dólares (serían alrededor de 386 mil soles peruanos). Esta cifra está confirmada por la ATP y la organización del Grand Slam estadounidense.

Publicidad

Publicidad

Además, si logra victorias en el cuadro principal del US Open 2025, aumentará sus ganancias. Por supuesto, dependerá de su suerte y de su talento en dicho certamen.

Así fue el camino de Ignacio Buse para llegar al cuadro principal del US Open 2025

El camino de Ignacio Buse para llegar a su primer cuadro principal del US Open empezó en este 2025 donde disputó las qualys del Australian Open, Roland Garros y Wimbledon. En todas ellas, había perdido en la primera ronda. Sin embargo, en Estados Unidos, la historia fue diferente.

Este gran mérito comenzó con su buena actuación en el Challenger de Cancún. Luego de tomarse un par de semanas fuera del circuito para prepararse físicamente, logró una buena actuación en México donde llegó a semifinales y, aunque perdió de mala manera ante el checo Dalibor Svrčina (98º), le dio un buen rodaje en la superficie dura.

Publicidad

Publicidad

ver también Ignacio Buse ganó tres partidos en menos de 48 horas y está en semifinales del Challenger de Cancún

Así fue como llegó al US Open para tratar de hacer historia para su carrera y el Perú. El camino empezó con un triunfo ante el siempre difícil Lukas Neumayer (158º) por 7-6 (2), 6-7 (5) y 6-1. En aquel encuentro, desperdició una buena ventaja en el tiebreak del segundo set para terminar la historia, pero pudo sobreponerse y lograr contundencia en el tercero.

A este encuentro le siguió otro duro desafío como el japonés Rei Sakamoto (200º). Aquí también tuvo que recurrir a tres sets para ganarle finalmente por 6-4, 4-6 y 6-4. A su vez, estuvo con ventaja en el segundo parcial como para llevarse el partido, pero se quedó y logró ganarlo en el tercero.

Así, llegó el duelo ante Coppejans donde, esta vez, lo ganó en dos sets para quedarse con la clasificación al cuadro principal. Ahora, lo que venga en el torneo será todo buena experiencia para su futuro. Un futuro que ya ilusiona a Perú por su juventud y por su crecimiento en este 2025.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar y contra quién Ignacio Buse en el US Open 2025?

Ignacio Buse ahora espera por su rival de primera ronda en el cuadro principal del US Open 2025. Es que tiene que esperar a que termine la última ronda de la qualy para ver en qué posición queda entre los que avanzan y, así, se definirá qué rival le toque.

Su debut en este Grand Slam estadounidense podría darse entre el domingo 24 y el lunes 25 de agosto, dependiendo de la programación que haga la organización. Por lo pronto, todos sus partidos en el US Open, como en la qualy, se podrán ver en vivo por la plataforma Disney+.