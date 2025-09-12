Perú 1-0 Portugal en la Copa Davis: Gonzalo Bueno logra el triunfo más importante de su carrera ante Nuno Borges

Gonzalo Bueno le dio el primer punto a Perú en la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Portugal. En un gran ambiente en el Estadio Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición, el nacido en Trujillo le ganó 2-1 en sets al número 52 del mundo, Nuno Borges. Ahora, se le viene el turno a Ignacio Buse.

Bueno logró la victoria más importante de su aún corta carrera a los 21 años. En casa y en un partido decisivo de Copa Davis, le dio el primer triunfo a su país, que sueña con meterse en la etapa clasificatoria de 2026. Fue 3-6, 6-2 y 7-5 en un emotivo partido, que se recordará por largo tiempo.

Mucho corazón del joven trujillano para sacar adelante este partido. Lo remontó luego de caer el primer set por 6-3, habiendo comenzado de buena forma con un 2-0. Sin embargo, Borges, que ganó un título ATP en su carrera (Bastad 2024 ante Rafael Nadal), mostró su mejor versión para darlo vuelta.

En el segundo set, la historia cambió y se vio un Bueno más centrado, jugando totalmente sin presión, pese a la localía e incomodando al visitante. Luego del 6-2, el partido entró en momentos de tensión para el tercer set y no fue hasta el duodécimo game en donde se dio el quiebre definitivo.

Gonzalo Bueno supo salvar varias oportunidades de quiebre en el undécimo game y lo salvó todos para ponerse 6-5 arriba. En ese duodécimo juego, a Borges lo traicionaron los nervios y el peruano se puso tres match points arriba hasta que en el segundo logró cerrarlo con un impresionante passing de revés para desatar la alegría del público local.

Ignacio Buse juega el segundo punto ante Portugal

Tras el éxito de Bueno, llega el turno para Ignacio Buse de jugar en el Estadio Los Hermanos Buse del Lawn Tennis de Lima. A la raqueta número 1 de Perú, número 112 del mundo, le toca enfrentar al número 2 de Portugal, Jaime Faria.

El ‘Colo’ llega en gran momento tras salir campeón del Challenger 125 de Sevilla y en su mejor ubicación del ranking ATP. Además, anteriormente, jugó su primer cuadro principal de Grand Slam en el US Open 2025 (perdió en primera ronda ante Ben Shelton).

La actividad del día viernes 12 de septiembre terminará con Buse vs. Faria dejando todo lo mejor para el sábado 13. Es que ese día se jugará, primero, el partido de dobles, y luego los dos partidos de singles.

Cronograma de Perú vs. Portugal por la Copa Davis 2025

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

Gonzalo Bueno (Perú) a Nuno Borges (Portugal) por 3-6, 6-2 y 7-5.

Ignacio Buse (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal).

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE