Ignacio Buse, primera raqueta del Perú y número 135 del ranking ATP, sigue en un gran momento y va por su segundo título en este 2025. Es que en el Challenger de Sevilla le ganó en semifinales al local Daniel Mérida (170º) remontando para un 2-1 en sets. Se enfrentará en la final al argentino Genero Alberto Olivieri (259º), aunque ya se aseguró un importante salto en el ranking ATP.

Buse, quien venía de hacer su debut en un cuadro principal de Grand Slam en el US Open, se anotó en el Challenger de Sevilla para poder defender puntos, no perder posiciones en el ranking y, sobre todo, llegar con buen pie a la Copa Davis (serie por el Grupo Mundial I ante Portugal). El resultado dio sus frutos y está en la definición de este sábado.

En la semifinal, le remontó el partido a Mérida. Perdió el primer set por 7-6, un tiebreak 7-4, pero reaccionó en el segundo y tercer parcial. Primero, se lo llevó por 6-2 y, luego, por 6-3 para ganar un partido, que se le hizo difícil. Así, el ‘Colo’ se metió en la definición y va por su segundo título Challenger del año tras haber ganado en Heilbronn (doble 7-5 en la final ante Guy Den Ouden).

¿Quién es el rival de Ignacio Buse en la final del Challenger de Sevilla?

Ignacio Buse se enfrentará en la final del Challenger de Sevilla ante el argentino Genaro Alberto Olivieri, de 27 años. En su semifinal, le ganó al experimentado serbio Dusan Lajovic (128º) por 7-5, 3-2 y retiro del rival por lesión.

Olivieri es ganador de dos títulos Challenger en su carrera. En ambas definiciones le ganó a compatriotas: en noviembre de 2022 le ganó a Tomás Etcheverry en Montevideo y en agosto de 2023 hizo lo propio en Santo Domingo ante Marco Trungelliti. Ambos partidos los ganó en tres sets y en superficie de polvo de ladrillo, al igual que en Sevilla.

Este argentino, nacido en Bragado, provincia de Buenos Aires, estuvo cerca de dejar el tenis hace algunos años. Su padre, su “compañero de aventuras”, murió durante la pandemia de Covid-19 y estuvo tres meses sin tocar una raqueta, según reveló en una entrevista con el periodista Sebastián Torok en La Nación.

Ignacio Buse tendrá su mejor ranking ATP y sigue sumando dinero

Llegar a la final significa una gran noticia y un enorme mérito para el ‘Colo’ Buse, quien lo verá reflejado tanto a nivel deportivo como económico. En primer lugar, ya se aseguró alcanzar el puesto 129 del ranking ATP. Anteriormente, en julio de 2025, fue 133º, por lo que su nueva posición será la mejor de su carrera.

En tanto, con la victoria ante Mérida, el peruano de 21 años se aseguró un premio de 15,150 euros. Aunque, buscará ganar el título para lograr una ganancia superior de 25,740 euros.

