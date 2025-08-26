Tras el US Open, el próximo gran objetivo de Ignacio Buse para ascender a Perú: “Toca creer en una victoria”

Todavía quedan las buenas sensaciones de su debut en un Grand Slam y el duelo ante Ben Shelton en el US Open 2025. Sin embargo, Ignacio Buse ya ve su nuevo objetivo para lo que resta del año y está directamente relacionado con Perú. Es que ahora le apunta a la Copa Davis y a la serie ante Portugal.

Buse dejó una grata impresión en el US Open, luego de llegar al cuadro principal tras tres triunfos en la qualy. No obstante, le tocó un sorteo difícil y la luchó ante Shelton, pero al final cayó en tres sets. Seguramente, la próxima semana juegue el Challenger de Sevilla en España antes de jugar la Copa Davis con Perú.

Entre los días 12 y 13 de septiembre, Buse volverá a su Lima natal para liderar al equipo peruano de Copa Davis, capitaneado por el histórico Luis Horna, en busca de un lugar en las rondas clasificatorias a las finales de la edición 2026. Pese a la localía, será una dura serie del Grupo Mundial I ante Portugal.

Ignacio Buse habló sobre las chances de Perú en la Copa Davis 2025

Luego de superar sin problemas a Líbano en el Playoff del Grupo Mundial I, el sorteo determinó que Perú enfrente a Portugal en el Club Lawn Tennis de la Exposición en Lima, bajo superficie de polvo de ladrillo. Los días 12 y 13 de septiembre, el público podrá alentar a sus tenistas en el duelo ante los portugueses.

Buse, luego de su buen trabajo en el US Open, se consolida como la raqueta número uno del Perú. Aunque, estará acompañado por un ascendente Gonzalo Bueno (se meterá en el Top 200 la próxima semana) y el regreso del experimentado Juan Pablo Varillas tras una larga inactividad.

ver también El grito de Perú en el US Open, el sobrepique que aplaudió el Arthur Ashe y el passing de Shelton a lo Nadal: lo más destacado del debut de Ignacio Buse en un Grand Slam

Con estos nombres, Perú buscará dar la sorpresa ante una Portugal, que llegará a Lima con un Top 50 como Nuno Borges de gran 2025. Precisamente, en charla con el sitio oficial de la Copa Davis, Ignacio Buse destacó esto último de su rival.

“Jugamos de local y toca creer en una victoria por más que Portugal sea el favorito de la serie“, aseguró Nacho. “Nuno Borges está en un gran nivel. Está entre los 50 mejores del mundo y transitando por su mejor año, obteniendo buenas victorias”, añadió.

Perú, a por un 2026 con aspiraciones a finales de Copa Davis

La serie entre Perú y Portugal es clave para el futuro del equipo de Horna en la Copa Davis. Una victoria garantizaría su pase a las rondas clasificatorias de las Finales de la edición 2026. Y una derrota lo sostendrá en el Grupo Mundial I y a volver a jugar en Playoffs.

La buena noticia para Perú es el buen momento de sus singlistas con Ignacio Buse a la cabeza, donde, seguramente, tendrá un mano a mano con Borges por un punto clave de la serie. Gonzalo Bueno, que también está en franco ascenso, sobre todo en el ranking ATP, puede ser un rival duro ante el segundo singlista luso, a definir entre Jaime Faria y Henrique Rocha.

El dobles es el punto fuerte de Portugal donde destaca el nombre de Francisco Cabral, Top 30 en la modalidad. Allí, seguramente, estará acompañado por Borges. Mientras que Luis Horna deberá pensar seriamente qué nombres decide poner aquí.