US Open 2025: Cuánto dinero ganó Ignacio Buse tras perder en primera ronda ante Ben Shelton

Ignacio Buse, raqueta número uno del Perú y 136º del ranking ATP, tuvo su primera presentación en un cuadro principal de Grand Slam, algo que no ocurría con un tenista peruano desde 2023 cuando Juan Pablo Varillas tuvo un gran desempeño en Roland Garros. No obstante, fue debut y despedida para el ‘Colo’ ante el estadounidense, número 6 del mundo, Ben Shelton en la primera ronda del US Open 2025.

Fue 6-3, 6-2 y 6-4 para Shelton ante Buse en la jornada inicial del cuadro principal del US Open, partido disputado en la cancha principal, el Estadio Arthur Ashe, considerado el más grande del mundo con capacidad para 23,771 espectadores.

La superioridad, la experiencia y, sobre todo, el saque y la derecha de Shelton marcaron diferencias ante Ignacio Buse, quien la luchó y tuvo hasta oportunidades para emparejar un poco más el partido, pero no las pudo aprovechar.

De todas maneras, para el limeño de 21 años es un gran mérito llegar a la primera ronda de un Grand Slam y una gran experiencia que le puede servir para lo que resta de esta temporada 2025. Todo es crecimiento y el deseo para todo Perú es que se pueda sostener para empezar a verlo más seguido en este tipo de torneos.

¿Cuándo dinero ganó Ignacio Buse por jugar la primera ronda del US Open 2025?

Para Ignacio Buse, el partido de primera ronda del US Open 2025 no sólo significa aprendizaje a nivel técnico y de experiencia, sino también un impresionante premio económico para lo que está acostumbrado.

Es que en los torneos Challenger, las ganancias económicas no superan los 50 mil dólares. Sin embargo, por haber pasado la qualy y por disputar únicamente un partido de primera ronda, Buse ganó un total de 110 mil dólares, de acuerdo a los premios confirmados por la organización del US Open (ver foto abajo).

Los premios económicos en el US Open (ATP).

Sin dudas, este premio le permitirá continuar con su carrera, sobre todo con el costeo de viajes y sus presentaciones en los distintos torneos ATP. El gran objetivo, a partir de ahora, será seguir subiendo en el ranking, sostenerse y tener mayor presencia en torneos ATP 250 y 500.

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en el circuito ATP?

Ignacio Buse no tendrá participación esta semana por su participación en la primera ronda del US Open 2025. De hecho, antes de jugar el partido de la tercera ronda de la qualy ante el belga Kimmer Coppejans, se bajó del Challenger de Como, que comienza este lunes 25 de agosto en Italia.

Con una semana de descanso, Buse, seguramente, volverá a la acción en la primera semana de septiembre, donde hay varios torneos Challengers. La mayoría de ellos se disputan en Europa (España, Italia, Francia, Austria y Turquía) y hay uno en China, inicial para la gira asiática en canchas duras.

