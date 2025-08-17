US Open 2025: Ignacio Buse tiene duro rival en el debut, así quedó el cuadro de la qualy para los sudamericanos

Tras un buen Challenger de Cancún más allá de la dura derrota en semifinales ante Dalibor Svrčina, Ignacio Buse (136º del ranking ATP) ya tiene la mente puesta en la qualy del US Open, último Grand Slam del año. El ‘Colo’ tendrá un duro debut en la primera ronda de la clasificación, pero se ilusiona con jugar su primer cuadro principal en un torneo de estas características.

El rival de Ignacio Buse en la primera ronda de la qualy del US Open será el austríaco Lukas Neumayer (158º) en día aún por confirmar, aunque todo hace creer que será este martes 19 de agosto. Se trata de un duro oponente para el limeño de 21 años, ya que han tenido un cruce anterior.

El ‘Colo’ ya supo enfrentar este año a Neumayer. Fue una verdadera batalla de dos horas y 35 minutos que terminó con triunfo del austríaco por 6-3, 2-6 y 7-6 (8-6 en el tiebreak) en los cuartos de final del Challenger de Vicenza, en Italia, que se disputó en polvo de ladrillo.

El prometedor camino de Ignacio Buse en la qualy del US Open

A pesar de tocarle uno de los mejores jugadores de la qualy, que no está preclasificado, el camino de Buse en la qualy del US Open ilusiona. De ganarle al austríaco Neumayer, le tocaría en segunda ronda el ganador del duelo entre el japonés Rei Sakamoto (200º) y el estadounidense Tyler Sink (328º).

A priori, son dos buenos potenciales rivales, ya que Buse contaría con la ventaja del ranking y partiría como favorito. Si llega a ganarle también a cualquiera de estos dos jugadores en segunda ronda, jugaría la última ronda clasificatoria y quedaría a un partido de avanzar al cuadro principal del US Open.

En esta última ronda, el peruano tendría cuatro posibles rivales, siendo el más difícil el belga de 20 años, Alexander Blockx (116º). Aunque, éste tenista debe enfrentarse antes en primera ronda al brasileño Joao Lucas Reis da Silva (230º, está 1-1 en el historial con Buse). El otro partido de primera ronda por el camino del limeño tiene al belga Kimmer Coppejans (194º) y al argentino Alex Barrena (229º, Buse está 1-0 en el historial).

Así, pese a los rivales que puede tener, Buse podría ilusionarse con jugar su primer cuadro principal de un Grand Slam. Además, llega en muy momento tras un buen Challenger de Cancún, también sobre superficie dura.

Ignacio Buse avanzó cuatro puestos en el ranking y con importante premio

Llegar a semifinales del Challenger de Cancún le permitió a Ignacio Buse subir algunas posiciones en el ranking ATP. Empezó la semana en el puesto 140 y, por meterse entre los cuatro mejores tenistas del torneo, avanzó unos cuatro lugares para disputar la qualy del US Open en la ubicación 136.

Además de subir en el ranking, el tenista limeño tuvo una buena compensación económica. Al acceder a las semifinales, ganó un total de 10.680 dólares.

Los partidos de los tenistas sudamericanos en la primera ronda de la qualy del US Open 2025

Qualy masculina

Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) vs. Calvin Hemery (Francia)

Cristian Garín (Chile) vs. Yosuke Watanunki (Japón)

Juan Pablo Ficovich (Argentina) vs. Yibing Wu (China)

Tomás Barrios Vera (Chile) vs. Benjamin Hassan (Líbano)

Thiago Tirante (Argentina) vs. Jack Kennedy (Estados Unidos)

Thiago Seyboth Wild (Brasil) vs. Dmitry Popkó (Kazajistán)

Ignacio Buse (Perú) vs. Lukas Neumayer (Austria)

Daniel Elahi Galán (Colombia) vs. Guy Den Ouden (Países Bajos)

Román Burruchaga vs. Justin Engel (Alemania)

Thiago Monteiro (Brasil) vs. Murphy Cassone (Estados Unidos)

Marco Trungelliti (Argentina) vs. Christopher Eubanks (Estados Unidos)

Santiago Rodríguez Taverna (Argentina) vs. Mitchell Krueger (Estados Unidos)

Federico Gómez (Argentina) vs. Lukas Klein (Eslovaquia)

Alex Barrena (Argentina) vs. Kimmer Coppejans (Bélgica)

Joao Reis Da Silva (Brasil) vs. Alexander Blockx (Bélgica)

Facundo Bagnis (Argentina) vs. James Duckworth (Australia)

Qualy femenina

Lourdes Carlé (Argentina) vs. Carol Zhao (Canadá)

Julia Riera (Argentina) vs. Oksana Selekhmeteva (Rusia)

Paula Ormaechea (Argentina) vs. Panna Udvardy (Hungría)

Laura Pigossi (Brasil) vs. Tamara Zidansek (Eslovenia)

