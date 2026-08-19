Nick Kyrgios es noticia mundial luego de ser suspendido transitoriamente por dar positivo a un metabolito de cocaína tras el ATP 250 de Mallorca. Conoce quién es el tenista y qué respondió sobre este polémico caso.

El mundo del tenis vuelve a sacudirse por una controversia con el protagonismo de Nick Kyrgios y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). El jugador australiano de 31 años ha sido suspendido de manera provisional luego de que un control antidopaje realizado en junio durante el ATP 250 de Mallorca arrojara positivo por benzoilecgonina, un metabolito directo de la cocaína.

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La medida está activa desde el 4 de agosto de 2026. Según las normativas del Programa Antidopaje, al tratarse de una sustancia de abuso prohibida en competencias, Nick Kyrgios tiene estrictamente prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento oficial de la ATP, WTA o Grand Slams mientras dure el proceso. Eso sí, hasta ahora no se ha presentado ninguna apelación.

El pasado 22 de junio, Nick Kyrgios, perdía su debut en el torneo de la ATP celebrado en Mallorca, por 6-3 y 6-4.



Al acabar el partido, en el control de antidopaje, dio positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. El resultado le ha costado una suspensión… pic.twitter.com/NLATHEIZNy — Teledeporte (@teledeporte) August 19, 2026

“Cometí un gran error”: el duro descargo de Nick Kyrgios

Lejos de buscar excusas que puedan describir lo sucedido en el momento más complicado y crítico de su trayectoria, Nick Kyrgios enfrentó la situación y asumió su total responsabilidad mediante un extenso comunicado en sus redes sociales que viene siendo tendencia por la manera en cómo efectivamente aceptó lo expuesto por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

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“Hace poco fallé un control antidopaje en Mallorca después de dar positivo por cocaína. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad por ello. Quiero pedirles disculpas a mis fanáticos, a mi familia, a mis sponsors y a todas las personas cercanas a mí. Por encima de todo, les pido perdón a los chicos que me siguen. Sé el ejemplo que esto representa y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo“; se aprecia en el comunicado mencionado.

Fuente: Instagram.

Además, el nacido en Canberra, quien por cierto actualmente sufre un brutal desplome hasta el puesto 919 del ranking ATP, intentó dar contexto a su desliz, señalando que las constantes lesiones de los últimos dos años lo han destruido física y mentalmente. “A veces me he sentido inválido y solo“; confesó, detallando lo doloroso que le resulta aceptar el ocaso de su carrera.

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¿Quién es Nick Kyrgios? El talento rebelde que en su momento desafió al ‘Big 3’

Nick Kyrgios nunca fue un jugador del montón. Desde sus inicios como número 1 del mundo a nivel juvenil, se perfiló como la gran promesa del tenis internacional por la calidad y categoría en distintos aspectos. Sin embargo, el peso de las expectativas terminó pasándole factura y hoy con 31 años empezamos a notar la debacle de una carrera con títulos y a la vez con controversias muy marcadas.

Pese a sus constantes polémicas, peleas con jueces y actitudes desafiantes, su calidad con la raqueta era indiscutible. En 2014, con solo 19 años, dio el gran golpe sobre la mesa al eliminar a Rafael Nadal en los octavos de final de Wimbledon. Años después, completó su particular ‘trilogía’ derrotando a Roger Federer (Madrid 2015) y a Novak Djokovic (Acapulco 2017).

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De hecho, justamente hablando de los enfrentamientos con el tenista más ganador de toda la historia, Nick Kyrgios es de los pocos jugadores en el circuito internacional que presume un historial positivo de 2-1 frente al astro serbio. Es así que su magnetismo siempre lo mantuvo como una de las figuras más atractivas para el público, capaz de protagonizar eventos mediáticos como la reciente ‘Batalla de los Sexos’ ante Aryna Sabalenka.

Los grandes hitos en la carrera de Nick Kyrgios

7 títulos ATP en singles | Incluyendo Marsella, Tokio, y Acapulco.

Wimbledon 2022 | Alcanzó su primera final de Grand Slam en individuales, cayendo en un épico duelo ante Novak Djokovic.

Australian Open 2022 | Se coronó campeón de dobles junto a su gran amigo, Thanasi Kokkinakis.

Fuente: Getty Images.

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