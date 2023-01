El volante argentino-peruano, Horacio Calcaterra, normalmente no da entrevistas, y tampoco deja titulares polémicos que más adelante traigan una comidilla de la prensa deportiva. Pero ahora, ante un tema popular, mostró el carácter tranquilo que siempre lleva en el día a día.

Llegó esta temporada para conducir el mediocampo de Carlos Compagnucci, asumiendo un reto enorme, el cual inició con la salida del club, que lo acogió por 10 años, siendo capitán y referente en la última fase de esta travesía extensa. Por ende, su decisión, sorprendió a propios y extraños.

Ante todo eso, hay un morbo de por medio, donde se pueden decir muchas cosas, pero menos, que hay un respeto por su presente y el pasado. Recordemos que en una entrevista pasada en PBO Campeonísimo, reveló el motivo de su salida: "No nos pusimos de acuerdo y preferí dar un paso al costado. Yo sentía que no tenían interés por mí o no me habían dado esa confianza al ser capitán de Cristal".

Ahora, en una charla extensa con A Presión Radio, por internet, tuvo un cruce de palabras con el periodista Mauricio Loret de Mola: "No voy a responder. Ya quedó sanado el tema con Cristal, no voy a hablar más de Sporting Cristal, de eso por un tema de respeto hacia la ‘U’. También por respeto a mis compañeros y por la persona que me trajo al club, que hizo un esfuerzo para llevarme, creo que merecen que no hable más de ello. De ahora en adelante, defenderé esta camiseta a muerte".

Se puede notar cómo se incomoda por las constantes intervenciones sobre un tema que lo tiene saneado según su percepción. Así contestó ante la insistencia: "Quieres seguir preguntando de Cristal, ¿no? A ver siento que el 2018 fue el mejor año y el campeonato que conseguimos más claro. Creo que ese año hice once goles. Háblame de la "U", ya no estoy más en Cristal". Generando comentarios al respecto, de ambos clubes por parte de sus hinchas.