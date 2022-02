Universitario de Deportes cayó 2-0 ante Barcelona SC en el partido de ida de la Fase 2 de la Conmebol Libertadores 2022. El equipo dirigido por Álvaro Gutiérrez resistió el cero en el arco todo el primer tiempo, pero en el segundo tiempo el equipo no pudo resistir la ofensiva de la escuadra 'amarilla'. En ese sentido, el DT merengue brindó sus impresiones tras la derrota del equipo crema en Ecuador.

"El estilo de juego que propusimos no la pudimos lograr. Hicimos la mitad de las cosas bien, la mitad de libreto. Defendimos muy bien. Nunca pudimos agrandar la cancha para poder tener la pelota con comodidad y siempre terminábamos hacia adelante", dijo el estratega uruguayo sobre el rendimiento de su equipo.

"Me parece que hicimos la mitad del trabajo bien, pero queda mejorar el resto. Una vez que se abrió el partido con esa jugada bien precisa. Mérito de Barcelona, un centro fuerte y muy preciso, con un cabezazo en el momento justo. Lo que más me gusto fue la actitud de mi equipo. No tengo nada que reprochar", agregó Álvaro Gutiérrez.

Universitario de Deportes buscará remontar la serie el próximo miércoles, cuando sea local en el Estadio Nacional de Lima, duelo que está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) por la vuelta de la Fase 2 de la Conmebol Libertadores 2022. Por otro lado, la 'U' también tendrá actividad por el medio local, cuando enfrente este domingo a las 3:30 p.m. a César Vallejo en el Monumental.