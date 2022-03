Universitario de Deportes no pudo vencer a Barcelona SC en la Copa Libertadores y cayó, en el global, por 3-0 frente a los ecuatorianos que han sumado su primera victoria en Lima. Álvaro Gutiérrez habló sobre los puntos más altos de los ‘merengues’ tras la derrota del pasado miércoles 2 de marzo en el estadio Nacional de Lima en el torneo continental.

"No me gusta decir quién fue el mejor o peor del partido, valoro lo colectivo sobre lo individual. Como he resaltado en diferentes ocasiones, Piero (Quispe) es un jugador de la casa, joven, que tiene la personalidad necesaria para jugar este tipo de partidos. Pide la pelota, no se esconde, entrega todo en tareas defensivas, más allá del físico que tiene", declaró el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

Al encontrarlo llorando en el vestuario, el entrenador de Universitario comentó qué le dijo al volante de 20 años Piero Quispe: "Yo le dije que tiene que estar contento porque ha tenido un salto grandísimo, de lo que hace un mes hasta ahora. Cada vez se encuentra mejor y está creciendo más. La verdad, que a mí me emociona hablar de Piero. Ojalá la 'U' lo disfrute por mucho tiempo y él pueda seguir creciendo en el camino".

Los ‘merengues’ generaron varias jugadas de peligro que en muchas ocasiones terminaron en las manos del portero Javier Burrai, quien fue una de las figuras del encuentro. Tras la falta de finalización de las jugadas el Álvaro Gutiérrez dijo: "Nos faltó el poder anotar para que el partido se pueda abrir, eso hubiera sido una inyección anímica para nosotros. Generamos muchas ocasiones de gol pero la estrategia de ellos al quedar con uno menos y estar cerrados en su área hizo que no hubieran muchos espacios para tener jugadas claras, fueron en una mala posición física para poder definir, las hubo sí, pero también jugó la mala suerte".