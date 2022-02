Este sábado 5 de febrero llegó el técnico de Universitario de Deportes a Perú, para hacerse cargo del conjunto ‘crema’ en la temporada 2022. Este año los ‘merengues’ afrontarán la Liga 1 y la Copa Libertadores de la mano del estratega uruguayo Álvaro Gutiérrez. Cabe resaltar que el entrenador dirigirá a los de Ate a partir de la segunda jornada del torneo nacional.

Álvaro Gutiérrez brindó unas palabras a la prensa tras llegar al aeropuerto Jorge Chávez: “Quiero agradecer a la gente que confió en mí para estar al frente de esta institución. Esperemos estar a la altura. Vamos a trabajar para que la 'U' esté en el lugar que le corresponde. Sabemos que venimos a uno de los más grandes de Perú y de Sudamérica. Lo único que puedo prometer es trabajo”, dijo el uruguayo después de haber pisado suelo peruano, donde tendrá el reto de hacer una buena campaña con la ‘U’.

El nuevo técnico de Universitario de Deportes dijo haber conversado con Gregorio Pérez. El ‘Goyo’ le habría dado unas pautas sobre el equipo, el cual prácticamente él armó para esta nueva temporada. Álvaro Gutiérrez dijo que seguirá el camino del longevo estratega y también pondrá parte de su conocimiento para llevar por buen rumbo a los ‘merengues’.

“He visto al equipo, pero no tanto como me gustaría. Estuve hablando con Gregorio Pérez y le dije que después del partido lo iba a volver a llamar. Él está super dispuesto, es un super profesional y una gran persona. Por ahí, me podría dar mayores precisiones de lo que es el club y de lo que nosotros buscamos”, declaró el estratega ‘merengue’.

Sobre la fase previa de la Copa Libertadores, el técnico de Universitario de Deportes se siente entusiasmado, pero sabe que bien Barcelona de Ecuador o Montevideo City Torque serán duros rivales en esta etapa del torneo: “Queremos dar pelea y, en la medida de lo posible, llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sabemos que es un escalón grande, pero vamos a ir paso a paso”, concluyó Álvaro Gutiérrez.